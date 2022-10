Tag der Clubkultur: 40 Veranstalter ausgezeichnet Clubnächte, Konzerte, Ausstellungen, Filme, Lesungen: Zum Tag der Clubkultur in Berlin sind 40 Veranstalter mit je 10 .00 Euro bedacht worden. Sie präsentier... dpa

Berlin -Clubnächte, Konzerte, Ausstellungen, Filme, Lesungen: Zum Tag der Clubkultur in Berlin sind 40 Veranstalter mit je 10 .00 Euro bedacht worden. Sie präsentieren bis zum 9. Oktober mehr als 50 Veranstaltungen zwischen Charlottenburg und Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und Neukölln. Das beweise die Vielfalt der Berliner Clubszene, lobte Kultursenator Klaus Lederer am Montag. Clubkultur drücke sich in vielen Formaten aus, sowohl nachts als auch tagsüber. Und vieles sei kostenlos.