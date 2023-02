Tango im Museum: „Zineb Sedira. Dreams Have No Titles“ Eine nachgespielte Tango-Szene aus Ettore Scolas dialogfreiem Film „Le Bal - Der Tanzpalast“ steht im Zentrum der Ausstellung „Zineb Sedira. Dreams Have No T... dpa

Berlin -Eine nachgespielte Tango-Szene aus Ettore Scolas dialogfreiem Film „Le Bal - Der Tanzpalast“ steht im Zentrum der Ausstellung „Zineb Sedira. Dreams Have No Titles“ im Hamburger Bahnhof Berlin. Die französisch-algerische Künstlerin widmet sich darin Fragen von politischen Umbrüchen und Feminismus. Dazu rekonstruiert sie Szenen und Arrangements in einer Mischung aus Dokumenten und Fiktion. Erzählt werden in Form eines großen Filmsets Geschichten aktivistischer Filme mit Bezügen auch zu Rassismus und Kolonialismus in Frankreich, Algerien, Italien und Deutschland. Die Ausstellung ist von Freitag an bis zum 30. Juni zu sehen.