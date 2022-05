Bei unerklärlichen Verbrechen wird wohl keine Frage öfter gestellt als das simple „Warum?“. Im fränkischen „Tatort“ unter eben diesem lakonischen Titel fragen sich sowohl die Eltern, die Arbeitskollegen in der Spedition als auch die Ermittler verzweifelt, warum der allseits beliebte 27-jährige Informatiker Lukas nachts brutal ermordet wurde – keiner findet so schnell eine Antwort. Einzige Spur: In der Oberpfalz war Monate zuvor ein Mann auf exakt dieselbe Weise getötet worden, der Täter wurde nicht gefasst.

Nun folgt der „Tatort“ festen Regeln. Dazu gehört, dass am Ende ein Mörder gestellt wird und die Tat gesteht. Der Bayerische Rundfunk aber wich schon vor gut fünf Jahren mal von dieser Vorgabe ab. Der Fall „Die Wahrheit“, in der ein Täter wahllos Passanten erstach, wurde erst in einer späteren Folge aufgeklärt. Diesmal aber bekommen zumindest die Zuschauer schon früh Hinweise darauf, dass Informatiker Lukas nicht zufällig getötet wurde. Seine Freundin (Julie Engelbrecht) hatte ihm in der Liebesnacht zuvor bestätigt, er würde auf jeden Fall das Richtige tun. Später wird die junge Mutter am Telefon bedroht und bekommt Holzpuppen mit abgetrennten Köpfen zugeschickt.

Zarte Szenen mit der Honigverkäuferin

Gut eine Stunde lang bleibt dieser Film, den Regisseur Max Färberböck zusammen mit seiner langjährigen Co-Autorin Catharina Schuchmann erdacht hat, vor allem eine Psycho-Studie über den Schmerz von Hinterbliebenen. Valentina Sauca und Karl Markovics spielen die getrennt lebenden Eltern, die den Tod ihres einzigen Sohnes zunächst nicht wahrhaben wollen, dann in eine Schockstarre verfallen, aber im Schmerz wieder zusammenfinden und sich an die schönen Momente mit ihrem Kind erinnern.

Während diese Szenen sehr leise bleiben, die Schauspieler vor allem mit Blicken arbeiten, wird es in den Debatten auf dem Polizeirevier richtig laut. Die Ermittler, die so gereizt arbeiten, als hinge ihre Existenz vom Lösen dieses Falls ab, streiten verbissen über ihr Berufsethos. Felix Voss (Fabian Hinrichs), der sich schuldig am Tod eines Verdächtigen fühlt, weil er den Obdachlosen (Ralf Bauer) zu stark unter Druck gesetzt hatte, will voller Verzweiflung sogar seinen Job hinschmeißen. Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) hält vehement dagegen und wirft ihm Selbstmitleid vor. Dieser hochemotionale Disput ist der eigentliche Höhepunkt des Films – Regisseur Färberböck, von Beginn an der kreative Kopf des Nürnberger „Tatorts“, kennt seine beiden Helden sehr genau. So gestattet er Felix Voss die Weiterführung seiner zarten Affäre mit einer süßen Honigverkäuferin (Maja Beckmann). Die beiden schwärmen und diskutieren im Kino über Godard: „Ich liebe dich nicht mehr“ sei der schrecklichste Satz, den es gebe.

Erst im letzten Drittel zieht die stagnierende Krimihandlung wieder an. Autoreifen quietschen, Schusswaffen werden gezogen, die klassischen Krimimotive Rache und Selbstjustiz treiben die Story an. Schließlich wird der Song „Rescue“ von Lucinda Williams über die finalen Bilder gelegt. Insgesamt ist der „Tatort: Warum“ ein stark gespielter, stimmig inszenierter, in der Auflösung aber wenig überraschender Krimi aus Nürnberg.

Wertung: 3 von 5 Punkten

Tatort: Warum, So, 1.5., 20.15, ARD