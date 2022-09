Tausende feiern nach Corona-Pause beim Lollapalooza Das Lollapalooza-Festival hat wieder Musikfans ins Berliner Olympiastadion gelockt. Auch für den Sonntag sind noch große Acts angekündigt. dpa

Das Lollapalooza im und am Berliner Olympiastadion. Britta Pedersen/dpa

Berlin -Das Musikfestival Lollapalooza hat nach einer Corona-Zwangspause Tausende Besucher in das Olympiastadion und den Olympiapark Berlin gelockt. Die Gäste feierten am Samstag zu Künstlern wie der Band Milky Chance, Rapperin Layla oder Sängerin Zoe Wees. Am Abend wurden noch große Acts wie US-Sänger Machine Gun Kelly oder die Bands AnnenMayKantereit und Kraftklub und erwartet. Das Festival war wegen der Pandemie zuletzt zwei Mal ausgefallen.