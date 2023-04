Tausende strömen zu Helene-Fischer-Konzert Eigentlich sollte die neue Tour von Schlagerkönigin Helene Fischer schon vor ein paar Wochen in Bremen starten. Doch die 38-Jährige verletzte sich bei den Pr... dpa

Hamburg -Das lange Warten hat für Fans des Schlager-Superstars Helene Fischer nun endlich ein Ende. Schon vor Konzertbeginn sind am Dienstag Tausende Menschen zur Hamburger Barclays-Arena geströmt. In der Hansestadt sollte am Abend die lang erwartete neue Live-Tour der Sängerin zum Album „Rausch“ starten.