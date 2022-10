Taylor Swift über Lana del Rey: „Ich liebe sie total“

ARCHIV - Taylor Swift, bringt am 21. Oktober ihr neues Album «Midnights» heraus. a Evan Agostini/Invision via AP/dp

Berlin -Popsängerin Taylor Swift (32) hat sich als großer Fan ihrer Kollegin Lana Del Rey beschrieben. „Lana Del Rey zählt meiner Meinung nach zu den besten Musikern aller Zeiten“, sagte die US-Amerikanerin in einem Video, das in der Nacht zu Mittwoch auf Instagram veröffentlicht wurde.

Swift bringt am 21. Oktober ihr neues Album „Midnights“ heraus. Für das Lied „Snow On The Beach“ hat sie mit Del Rey (37) zusammengearbeitet. „Die Tatsache, dass ich zur gleichen Zeit wie sie existieren darf, ist eine Ehre und ein Privileg“, sagte Swift in dem Video. „Und die Tatsache, dass sie so großzügig war, mit uns an diesem Song zusammenzuarbeiten, ist etwas, für das ich mein Leben lang dankbar sein werde. Ich liebe sie total.“