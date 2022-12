Tellkamp bezweifelt „Reichsbürger“-Umsturzpläne Der einst für seinen Erstling „Der Turm“ gefeierte Schriftsteller Uwe Tellkamp macht inzwischen vor allem wegen extremer Äußerungen von sich reden. Bei einer... dpa

Berlin -Der bereits wegen umstrittener Äußerungen in der Kritik stehende Schriftsteller Uwe Tellkamp hat Zweifel an Umsturzplänen in der „Reichsbürger“-Szene geäußert. „Woher wissen Sie, dass das so ist?“, fragte der Autor am Donnerstagabend nach einer Lesung aus seinem jüngsten Roman „Der Schlaf in den Uhren“. Eingeladen zu der Diskussionsrunde mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte die Vertretung des Landes in Berlin.