Tellkamp stellt Umsturzpläne von „Reichsbürgern“ infrage

Der Autor Uwe Tellkamp liest aus seinem Buch in der Landesvertretung Sachsens. Joerg Carstensen/dpa

Berlin -Der Schriftsteller Uwe Tellkamp bezweifelt Umsturzpläne in der „Reichsbürger“-Szene. „Woher wissen Sie, dass das so ist?“, fragte der Autor am Donnerstagabend in einer Diskussion nach einer Lesung aus seinem in diesem Jahr erschienenen Roman „Der Schlaf in den Uhren“.