Temeswar eröffnet Kulturhauptstadt-Jahr Vielfalt als Kraftquelle: Die rumänische Stadt Temeswar sieht sich als mulitikultureller Ort der Verständigung. dpa

HANDOUT - Das rumänische Temeswar ist in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt. eswar/dpa Flavius Neamciuc/Kulturhaupt Tem

Temeswar -Unter dem Motto „Shine your light“ („Lass dein Licht leuchten“) hat das westrumänische Temeswar am Freitag das Kulturhauptstadt-Jahr eröffnet. Als zentrale Botschaft wollen die Veranstalter die Vorteile der Diversität in der multikulturellen Stadt betonen. „In unserem Europa, das seinen Weg in diesem komplexen Jahrhundert erst noch findet, will Temeswar mit seiner Geschichte Mut machen. Vielfalt ist Kraftquelle, Kultur schafft Wohlstand“, sagte Bürgermeister Dominic Fritz zur Eröffnung bei einer Gala in der Temeswarer Oper.