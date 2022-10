The Backseat Lovers: Euphorie und Folkrock-Reife Jugendliche Euphorie und künstlerische Reife schließen sich nicht aus - das beweist vortrefflich eine Band aus dem US-Staat Utah. Nur bei ihrem Namen hätten ... Werner Herpell , dpa

Berlin -Die Wahl des Bandnamens war nicht die beste Idee dieses Folkrock-Quartetts aus Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah: The Backseat Lovers, also „Rücksitzliebhaber“ - das klingt recht anzüglich nach Ami-Provinz, wo dem Klischee zufolge immer noch erste sexuelle Erfahrungen überwiegend in besagten hinteren Regionen des elterlichen Autos erworben werden. Dabei ist die Musik von Jonas Swanson, Joshua Harmon, Juice Welch und KJ Ward so gar nicht derb und testosterongesteuert, sondern voller Raffinesse und Stil.