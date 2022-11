The Weeknd kommt im Sommer nach Deutschland R&B-Sänger The Weeknd macht bei seiner Welt-Tournee auch in Deutschland halt - er tritt hier im kommenden Sommer in vier Städten auf. dpa

ARCHIV - The Weeknd geht auf Welt-Tournee. Perry Knotts/NFL/AP/dpa

Hamburg/Frankfurt -Der kanadische Musiker The Weeknd (32) kommt im Rahmen seiner Welt-Tournee im Sommer nach Deutschland - mit Konzerten in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München. Die Tournee feiert sein Album „After Hours“ aus dem Jahr 2020 mit der Hit-Single „Blinding Lights“ sowie sein Album „Dawn FM“, das im Januar 2022 veröffentlicht wurde, teilte der Veranstalter Live Nation in Frankfurt mit.