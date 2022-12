The Weeknd steuert Musik für neuen „Avatar“-Film bei Der kanadische Musiker The Weeknd beteiligt sich am Soundtrack für den neuen „Avatar“-Film. Produzent Jon Landau hieß ihn jetzt offiziell in der „Avatar“-Fam... dpa

Los Angeles -Der kanadische R&B-Star The Weeknd wirkt am Soundtrack für den Film „Avatar: The Way of Water“ mit. Einen kleinen Vorgeschmack darauf teilte der 32-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram. Er postete eine kurze Musiksequenz, in der man einen Chor singen hört, und dazu das „Avatar“-Logo.