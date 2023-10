„The Woman in Me“ - Britney Spears rechnet ab

Los Angeles -Die „Oops! ... I Did It Again“-Sängerin Britney Spears (41) tut es zum ersten Mal: In ihrer mit Spannung erwarteten Autobiografie „The Woman in Me - Meine Geschichte“ bringt die Pop-Ikone ihr Gefühlsleben zu Papier - und teilt dabei schonungslos aus: gegen ihren Vater, gegen frühere Lover, gegen Paparazzi und Medien und gegen doppelte Standards für Männer und Frauen in der Unterhaltungsindustrie.