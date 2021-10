Berlin - Am Montag stellt Mathias Bertram ein Buch mit Aufnahmen des 2009 gestorbenen Fotografen Roger Melis im Pfefferberg-Theater vor, das gerade erschienen ist, „Thea – Porträts und Momente“. Die Bücherfrage der Woche geht an ihn: Herr Bertram, die Reihe heißt „Literatur live“, aber Fotos kann man nicht vorlesen – wie also soll das funktionieren?

Mathias Bertram: In der Tat ist es sehr viel schwieriger, ein Fotobuch vorzustellen als Auszüge aus einem Text vorzulesen. Aber wir, der Lehmstedt-Verlag und ich, haben das schon oft erprobt. Wir werden wie gewohnt die große Leinwand aufstellen und die Fotografien des Buches wie im Kino projizieren. Man kann sie also gemeinsam „lesen“, denn auch das Betrachten von Fotografien ist eine Lektüre, und wenn man genau liest, erzählen manche Bilder mehr, als Worte es vermögen. Wer Fotografien von Roger Melis kennt, wird wissen, wovon ich rede. Und natürlich werden wir auch über die Aufnahmen sprechen, ihre Entstehung und ihre Hintergründe beleuchten.

Dorothea Melis war kein Teufel und trug nie Prada

Das Buch, das wir vorstellen, ist in seiner Art sehr ungewöhnlich, denn es umfasst 60 unbekannte Fotografien aus dem Nachlass von Roger Melis, die über einen Zeitraum von 20 Jahren immer dieselbe Person zeigen. Es ist Dorothea Melis, oft nur Thea genannt, die Ehefrau und Arbeitspartnerin des Fotografen, die als einflussreiche Modejournalistin so gern mit der Vogue-Chefin Anna Wintour verglichen wurde, obwohl sie kein Teufel war und niemals Prada trug. Aber um das Fotobuch „zu lesen“, muss man sie nicht unbedingt kennen.

60 mal Thea, ist das nicht langweilig? Nein, gewiss nicht. Zum einen läuft die bereits bei vielen Schriftstellern und Künstlern bewiesene Porträtkunst von Roger Melis hier immer wieder zur Hochform auf. Zweitens erzählen die Bilder nicht nur von einer Frau, sondern auch von einer langjährige Liebes- und Lebensbeziehung, denn der Fotograf mag zwar in der Regel nicht zu sehen sein, ist durch seinen Blick aber doch in jedem Foto anwesend. Und drittens, und das scheint mir das Wesentliche, findet man in den Fotografien einen Entwurf von Weiblichkeit, der typisch für die DDR-Zeit war. Er verbindet Schönheit und Natürlichkeit mit Selbstbewusstsein und einem hohen Maß an Souveränität, vor allem aber sucht und findet er Augenhöhe, ja Komplizenschaft mit dem anderen Geschlecht. Mir fallen viele Frauen aus jenen Jahren ein – Journalistinnen, Ärztinnen, Schauspielerinnen, Fotografinnen, Gestalterinnen –, mit denen man ähnliche Aufnahmen hätte machen können.

Und es gibt Leute, Männer wie Frauen, die mir sagen, dass in diesen Bildern auch heute noch ein utopisches Potenzial steckt. Ich bin gespannt, wie es die Gäste der Buchvorstellung sehen werden.

Literatur live, Montag, 11. Oktober, 20 Uhr, Pfefferberg-Theater