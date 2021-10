Berlin - Der Schaubühne ist in diesem Jahr mit ihrem Festival für internationale Dramatik etwas Besonderes gelungen. Es bildete eine inhaltliche und ästhetische Breite ab, deren konträre Sichtlinien sich doch zugleich darin trafen, höchst persönliche, biografische Erzählweisen zu schaffen. Erzählweisen, die aus dem persönlichen Ansatz heraus dennoch Welt wendende Kraft anmeldeten. So spannte sich ein Netz aus Verweisen über die Festivaltage, das einen nicht nur klüger, sondern auch stärker und manchmal sogar glücklich entließ.

Letzteres gilt sicher für Edouard Louis' Soloperformance, mit der er unter der Regie von Thomas Ostermeier sein Buch „Wer hat meinen Vater umgebracht“ selbst uraufführte. Man hätte es im Vorfeld für eine etwas eitle Weiterverwertung seiner ohnehin verkaufsstarken Essay-Literatur halten können, mit der er in mittlerweile drei Bänden eine Art Soziologie anhand der Familienerzählung betreibt. Doch dann steht der schmale 29-Jährige so angespannt, schüchtern am Mikro, hinter ihm eine Videowand mit nüchterner Kamerafahrt durch die graue nordfranzösische Provinzlandschaft, aus der er stammt, und man verwirft sofort alle Vorbehalte.

Alle Hemmung scheint futsch

Louis' Augen sind aufgerissen, der Kopf nach oben gebeugt, als wolle er durch die Luft eine Verbindung zu seinem abwesenden Vater erspüren, aber auch, als prüfe er vorsichtig die Schwingungen im Raum. Eine Verletzlichkeit spricht aus ihm, die sich Minuten später dann plötzlich in kindlich wildem Tanz zu Neunziger-Pop entlädt. Alle Hemmung scheint futsch und doch findet er sofort zurück in die Konzentration und setzt die nachdenkliche Selbstbefragung zu seinem Vater fort. Als Kind habe er ihn immer gehasst, des aggressiven Männlichkeitswahns wegen. Weil Lernen zu weibisch war, verließ er frühzeitig die Schule und fesselte sich damit selbst an die harte Fabrikarbeit und die Armut. Sein Vater, so Louis, gehörte zu jener „Kategorie von Menschen, für die die Politik einen verfrühten Tod vorgesehen hat“.

Was er damit meint, macht er in einem furiosen Finale so einfache wie gnadenlos deutlich: als Superheld verkleidet, zählt er alle Sozialkürzungen seit Chirac auf, die seinem Vater, der seit einem Unfall arbeitsunfähig ist, das Leben noch schwerer machten. Schon fünf Euro weniger reichten, um ihn in Bedrängnis zu bringen, und Louis hängt den Schein an eine Leine, das Foto des Präsidenten daneben und befeuert beide mit Knallfröschen. Ein ironisch pathetischer Kampf, der zugleich greifbar macht, wie Politik in die Körper der Armen kriecht.

Niemals einfach „Ich“

Nutzt Louis das Wagnis seines laienhaften Ich-Spiels grandios als politisches Aufklärungstheater, betreibt die Katalanin Angelica Liddell das genaue Gegenteil. Wenn sie auf der Bühne steht, dann nie anders als sie selbst und doch ist sie niemals einfach „Ich“.

Seit fast dreißig Jahren bildet ihr Schreiben und Spielen eine reich in Literatur- und Kunstgeschichte verpackte Antikunst, die niemanden auf ihre Seite ziehen will. Die Abstoßung und Beschimpfung ist ihr stärkstes Mittel. So auch in ihrem Solo „Liebestod“, mit dem sie auf den Spuren des Verzweiflungsphilosophen Cioran und dem behinderten Torero Juan Belmonte dem Schmerz, der Demütigung und allem Nichtfreundlichen, Nichthellen dieser Welt nacheifert: sie sind die wahren Erlösungsboten. Liddell rattert furiose Schimpfarien ab, ritzt sich die Beine auf und tanzt grotesk um einen Stier, dessen Blut sie heiligt. Ein dampfendes Theater der Grausamkeit, und auch darin große Befreiung.