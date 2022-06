„Grau bin ich geworden“, sagt Kay Wuschek, als wir uns im Monbijou-Park an der Uferpromenade der Spree wiedersehen. Er lächelt und gibt mir die Hand zur Begrüßung. Wir hatten uns vor seiner ersten Berliner Premiere seit drei Jahren zu einem klärenden Gespräch verabredet. Wir begegnen uns in zwei Rollen: Er als ehemaliger Intendant, dessen berufliches Ende mit einem Rassismus-Vorfall zusammenhängt und dessen Ruf Schaden genommen hat, und ich als Journalist, der die von der taz veröffentlichte Geschichte nachrecherchierte und weiterverbreitete, weil sie beispielhaft ist für ein allgemeineres Problem und deshalb von öffentlichem Interesse. Wuschek war der erste Intendant in Berlin, der in jüngerer Zeit seinen Posten im Zusammenhang mit Fehlverhaltensvorwürfen verlor. Er wurde zum Präzedenzfall, dem weitere Intendanten-Demissionen an der Volksbühne und bei den Berliner Festspielen sowie Führungskonflikte am Staatsballett und am Gorki-Theater folgten.

Es geht um das zentralistische Leitungssystem des Theaters mit den durch jährlich kündbare Verträge abhängig gemachten künstlerischen Mitarbeitern und Ensemblemitgliedern. Es ist nicht nur anfällig für Machtmissbrauch, den die Abhängigen in struktureller Regelmäßigkeit zu spüren bekommen, sondern es ist auch dafür prädestiniert, die Person an der Spitze der Hierarchie, wo alle Entscheidungen getroffen und verantwortet werden müssen, unersetzbar erscheinen zu lassen und in Stress- und Drucksituationen zu überfordern. Ohne die Täter-Opfer-Konstellation der Geschichte zu drehen, kann man heute konstatieren, dass dies bei Kay Wuschek und der Parkaue der Fall gewesen ist.

Als die Kulturverwaltung im Herbst 2019 mitteilte, dass Kay Wuschek „aus gesundheitlichen Gründen“ als Intendant des Theaters an der Parkaue (TAP) von den Leitungsaufgaben zurücktritt, war niemand in der Szene überrascht. Das Staatstheater für Kinder und Jugendliche ging nach dem besagten Rassismus-Vorfall im Frühling 2018 und der Abberufung des beschuldigten Oberspielleiters Volker Metzler im Juni des darauffolgenden Jahres durch eine tiefe Krise. Das Vertrauen von Teilen des Ensembles war gestört, Mitarbeiter schrieben einen anonymen offenen Brief an den Kultursenator, in dem sie sich über den Führungsstil Wuscheks und das „Klima der Angst“ am Hause beschwerten. Der Intendant solle demnach in Leitungssitzungen gebrüllt und Kollegen vorgeführt haben, indem er sie zum Beispiel nachäffte. Außerdem waren viele Abgänge in den künstlerischen Abteilungen und im Pressebüro zu verzeichnen, was auf eine belastete Arbeitsatmosphäre schließen lässt.

Kurz nach dem Brief kam die Pressemitteilung mit der Verabschiedung Wuscheks. Kay Wuschek verschwand von der Bildfläche, Versuche, Kontakt mit ihm aufzunehmen, scheiterten, wie sich später herausstellte, an einer falschen Telefonnummer. Die Rassismus-Geschichte konnte geklärt werden, die betroffene Schauspielerin Maya Alban-Zapata focht sie tapfer durch und brachte damit auch an anderen Häusern einiges in Bewegung. Aber was Wuscheks Rolle anging, der selbst an der Produktion gar nicht beteiligt war, blieb vieles im Ungefähren.

Vor ungefähr einem Jahr trafen wir uns zufällig in einem Zuschauersaal. Wuschek suchte und fürchtete das Gespräch mit mir als Vertreter der Presse. Er hat erfahren, wie wenig man eine Geschichte, die in der Welt über einen erzählt wird, kontrollieren oder gar wieder einfangen kann. So viel immerhin wurde mir bei der kurzen Begegnung klar: Dem Mann geht es schlecht. Er machte auch keinen Hehl daraus, dass er sich medizinische und psychologische Hilfe gesucht hatte. Wuscheks Augen begannen allerdings sofort zu leuchten, als er von einem Projekt erzählte, das er im Luxemburger Kasemattentheater in Angriff genommen hatte: „Madame Köpenick“, eine moderne Zuckmayer-Fortschreibung von Guy Helminger. Die Komödie erzählt die Geschichte des berühmten Hauptmanns weiter, den es nach seinem Scoop mit der Köpenicker Amtsanmaßung nach Luxemburg verschlug.

Wuschek hat in seiner Karriere an zehn Theatern gearbeitet, er war in den Neunzigern Dramaturg und Regisseur an den Freien Kammerspielen Magdeburg, dann in Halle, Leipzig und Aachen, und er war an Peter Steins „Faust“-Marathon beteiligt. 2005 wurde er auf den einzigen Staatstheater-Intendantenposten erhoben, den das Kinder- und Jugendtheater in Deutschland zu bieten hat. Dass er nun versuchen muss, fernab als freier Regisseur wieder Fuß zu fassen, schien seiner Begeisterung für seinen Stoff nichts anhaben zu können. Er breitete die Köpenick-Geschichte mit einer Fülle an heimatkundlichem Detailwissen aus und war dabei kaum von dem sich eindunkelnden Saal und dem Beginn der Vorstellung zu stoppen.

Es gingen nach dieser Begegnung einige Kurznachrichten hin und her; immer wenn Wuschek in den Medien in einer Reihe von Machtmissbrauchsfällen in deutschen Theatern genannt oder gar für den Rassismus-Vorfall verantwortlich gemacht wurde, bekam ich verzweifelte, oft besorgniserregende Nachrichten von ihm. Einmal allerdings auch eine triumphale, nämlich als der Spiegel eine Passage über die Parkaue korrigierte und so noch einmal zu Protokoll gab, dass nicht Wuschek, sondern jener Oberspielleiter einer rassistischen Beleidigung beschuldigt wurde und gehen musste. Und dass Wuschek eben aus „gesundheitlichen Gründen“ aufhörte. Auch das Nachrichtenmagazin berief sich auf die offizielle Formulierung, der ich weiterhin misstraute.

Zu Unrecht. Als ich ihn im Monbijou-Park frage, wie es ihm nach seinem Weggang im Herbst 2019 gegangen ist, holt Wuschek Luft und erzählt mir vom Tod seiner Mutter, die im September 2018, drei Tage vor seiner „Effie“-Premiere in seinen Armen starb. In diesem Moment sei ihm vieles aus seiner Familiengeschichte hochgekommen. Wuschek ist 1963 in Aschersleben geboren. Sein Großvater mütterlicherseits, der bei den Nazis zum Tode verurteilt wurde, fliehen konnte und in sowjetische Gefangenschaft geriet, trug schwere Kriegstraumata davon und brachte sich kurz vor Kay Wuscheks Einschulung um. Als der Junge 13 Jahre alt war, starb sein Vater. Seine Mutter zog mit ihm zum Stiefvater nach Leipzig, riss ihn aus seinem sozialen Umfeld, seine hoffnungsvolle Karriere als Leichtathlet brach ab, als man die scheuermannsche Krankheit diagnostizierte, die seine Wirbelsäule angriff und es nötig machte, dass er zwei Jahre in einem Gipsbett schlafen musste. Mit 16 Jahren zog er zu Hause aus, kam als Amateurschauspieler und als Statist an der Leipziger Oper in Kontakt mit dem Theater und fand dort seine Ersatzfamilie.

Der Vergleich von Familie und Theaterensemble trifft nicht nur im Positiven zu. Er beschreibt auch sehr gut das zerstörerische Potenzial eines tribal organisierten Miteinanders, das in der vieltausendjährigen menschheits- und theatergeschichtlichen Entwicklung bisher weitgehend ohne Transparenz und Demokratie auskommt.

Wie sich Wuscheks emotionaler Schilderung entnehmen lässt, brachen in ihm mit dem Tod der Mutter die seelischen Wunden seiner Kindheit und Jugend auf – und zugleich flog ihm, wie er zu spät bemerkte, die Ersatzfamilie um die Ohren. Wuschek führt seine Diagnose mitsamt ihren physiologischen Dimensionen aus. Es reicht zu wissen, dass er in einer überfordernden Situation steckte, die auch mit dem Dauerstress der Sanierung seines Theaters zu tun hatte. Er war offenbar nicht in der Lage, die Dynamik des rassistischen Vorfalls richtig einzuschätzen. Das von ihm mit angeleierte Beschwerdeverfahren und die Installierung einer Gleichstellungsbeauftragten wurden als halbherzig empfunden. Die Anwürfe gegen Wuschek und ihr Medienecho taten ein Übriges, um seine Nerven zu reizen. Offenbar war es nicht möglich, ihn in seiner gesundheitlichen Krise rechtzeitig zu vertreten, zu entlasten und zu schützen. So etwas sieht das System der Alleinverantwortung nicht vor. Es blieb nur noch die Notbremse.

Wuschek wird in unserem Gespräch immer wieder emotional, aber er scheint inzwischen Übung darin zu haben, fängt sich umgehend und lenkt das Thema auf die Zukunft und seine kommenden Projekte. Am Mittwoch findet sein kleines Berliner Comeback statt, möge er sich wieder aufrappeln.

