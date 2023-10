Theater-Premieren in Berlin: Von Revolutionen, die ihre Kinder fressen

Großes Geschichtstheater am Wochenende auf Berliner Bühnen: Revolutionen, die ihre Kinder fressen; Köpfe, die abgehauen werden und als aasige Wiedergängermasken zurückkehren; Mauern, die fallen und doch nie verschwinden. Schwerer Stoff also. Und doch reibt man sich die Augen, wie leicht und mit wenigen, kräftigen Strichen die ungeheuren Zeit- und Perspektivverschiebungen hier über die Bühnen gingen. Nicht ein Ächzen des Theaterapparats, das dem gnadenlosen Rad der Geschichte in die Speichen fuhr, während es doch Hoffnung und Verzweiflung immer zugleich herbeidreht.

Gerade Heiner Müllers Revolutionsstück „Der Auftrag“ von 1979 dreht dieses Rad besonders virtuos. Kaum ein wandlungsfroher Satz fällt darin, dem nicht die sarkastische Aushöhlung folgte. Kein Wunder, denn es seziert und exerziert zugleich selbst den grotesken Rückwärtsgang der Geschichte, der auf den großen Sprung der Französischen Revolution folgte, als deren Freiheit zurückfiel in den Terror und schließlich in die Restauration. Die drei zum Umsturz in die Karibik abkommandierten Revolutionäre des Stücks knabbern nun an ihrem sinnlosen Auftrag. Auch im DT dreht sich die Bühne mit einem alten Jeep darauf rückwärts, das Revolutionstheater mit seinen Marionetten im Anhänger und am Steuer die bossig-gehetzte Julia Gräfner als wunderbar wichtelhafter Chefrevoluzzer Debuisson.

Dunkel ist es fast immer, Schattengestalten huschen umher und mit brutalem E-Gitarrensound krächzt erst einmal jemand The Who’s traurig-schöne Untergangshymne „This is the End“. So aussichtslos depressiv aber wirkt diese sandige, weite Weltscheibe unter Sternenhimmel gar nicht. Da mag der „Engel der Verzweiflung“ zwischendurch noch so blutige Flügel ausbreiten und die Ex-Revolutionäre in wurmähnlichen, weißen Totenkostümen herbeiwackeln. Denn Regisseur Jan-Christoph Gockel hat die düstere Dialektik dieses Meilensteins der Revolutionsliteratur zu erstaunlicher Klarheit verkürzt und zudem mit einer kritisch-modernen Weiterschreibung des togolesischen Autors Elemawusi Agbédjidji kollagiert.

„Psyche 17“ heißt dieser Text, der den traumhaften Fahrstuhl zum zentralen Zeitreisevehikel macht und Müllers postrevolutionären Wendehälsen darin eine noch konsequenter antirassistische Brille aufsetzt. Am sichtbarsten wird das an dem schwarzen Ex-Sklaven Sasportas (Komi Mizraijm Togbonou), dem er den radikalen Hass nimmt, dafür mehr „Whiteness“-Kritik in den Mund legt. Vor allem aber fokussiert „Psyche 17“ mehr noch auf die ausbeuterischen Wirtschaftszwänge, denen keine Revolution bisher etwas anhaben konnte. „Mokkakuchen“ verhilft dem überfütterten Galloudec (Florian Köhler) dafür zu einer schönen Szene: Längst ist ihm speiübel von dem süßen Zeug und doch schüttet er Kaffee und Zucker weiter in sich hinein, bis er braunen Brei auf den Boden kotzt. Heillos süchtig nach dem „Geschmack der Sklaverei“ aber kann er nicht anders und schleckt auch das Erbrochene wieder auf.

Premiere im Gorki-Theater: Eine Zeit des Fleischwolfs

Die toxischen Kreisläufe sind hartnäckig auf dieser Welt und „die Freiheit ist auch nur eine Hure“, so Heiner Müller, was ein paar Hundert Meter weiter im Gorki-Theater recht genau auch die Erfahrungen von Tatjana und Elena spiegelt. Beide sind in den 1970ern aufgewachsen in der Ostukraine, echte Sowjetkinder – also mit all den Verheißungen und Widersprüchen. Und doch begrüßen sie die große Umwälzung Anfang der 90er, bis auch deren Freiheit kippt in die Zeit des „Fleischwolfs“, wie Sasha Marianna Salzmann es nennt. Sie hat die Leben dieser zwei Frauen, die bald nach Deutschland emigrieren, in dem Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein“ eingefangen und darin zugleich hochaktuelle Zeitgeschichte geschrieben. Denn aufgestachelt durch ihre fragenden Töchter suchen sie nun erstmals eine eigene Sprache für ihre unterdrückte ukrainisch-russisch-jüdische Geschichte.

Im Gorki-Theater: Cigdem Teke und Anastasia Gubareva in der Inszenierung des Romans „Im Menschen muss alles herrlich sein“von Sasha Marianna Salzmann Ute Langkafel MAIFOTO

Was im Roman ausufert, hat Sebastian Nübling auf der Bühne in ein rasantes Generationen-Pingpong kondensiert, bei dem ein genial seinen Aggregatzustand ändernder Eiserner Vorhang (Bühne Evi Bauer) die Hauptrolle spielt. Schroff steht er da, wenn davor Cigdem Teke als Lena oder Anastasia Gubareva als ihre unermüdlich Energie sprühende Freundin Tatjana tanzend, laufend ihrer Kindheit nachspüren. Transparent wird er plötzlich, wenn die Zeiten durchlässiger werden und Tochter Edi (Yanina Ceron) in Berlin, Tochter Nina (Lea Draeger) in Jena und Lenas Erinnerungen in Dnjepropetrowsk parallel laufen. Und immer wieder bekommt er auch gewaltige Löcher getreten, wenn es den Töchtern reicht, mit der Mauer des Schweigens um die verletzten, brüchigen Erinnerungen ihre Mütter. Trotz aller Dunkelheit ein entwaffnend leichter, zukunftsheller Abend. Und mit dem noch gründlicher schabenden Revolutionstheater im DT ein großes Wochenende.



