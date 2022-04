Was für ein trostloser Raum die Schaubühne sein kann! Der Boden ist schlammfarben, hinten schimmelt eine mit farblosen Fliesen beklebte Wand, darin eine Klotür; außer einem Resopaltisch und ein paar Kunststoffstühlen stehen Rollgitter mit Müll, Chemikalien und eine halb ausgepackte Palette mit Farbeimern herum; hinten ist eine Tür nach draußen geöffnet, durch einen vergilbten Folienvorhang zieht es. Der Gipfel an Erbärmlichkeit und Erniedrigung ist der Kaffeeautomat, in den man Münzen stecken kann, aber keinen Kaffee bekommt.

Das Publikum sitzt zu drei Seiten dieses von zeitweise blinkenden Neonlampen erhellten Arrangements der Bühnenbildnerin Natasha Jenkins. Und wie es in der Regieanweisung des Dramatikers und Regisseurs Alexander Zeldin steht, wird das Saallicht nicht heruntergefahren, bleiben die Eingangstüren offen, was das Publikum paradoxerweise noch mehr zu Gefangenen dieser Trostlosigkeit macht. In einem Zeitungsporträt erklärte Zeldin sein naturalistisches Konzept: „Sie sollen vergessen, dass es Theater ist. So echt soll es sein.“

Theater der Notwendigkeit

Es ist nicht das erste Mal, dass der 1985 in Großbritannien geborene Zeldin sein Stück „Beyond Caring“ selbst inszeniert. Er scheint gern beim Thema zu bleiben und an seiner Kunst zu feilen und zu polken, bis der Schmutz und die Bedeutungsleere des Lebens übrig bleiben. Das Thema unterprivilegierter Arbeits- und Lebenswelten, in denen Filme von Ken Loach spielen könnten, treibt ihn um.

Er hat außerhalb der bürgerlichen Kulturbetriebs- und Zeitvertreibblase nach einem „Theater der Notwendigkeit“ gesucht. Er bereiste die Welt, arbeitete in Italien, Russland, Südkorea und im Mittleren Osten, assistierte bei Peter Brook und nutzte als Dozent den geschützten Raum der renommierten Schauspielschule East 15 in der 30.000-Einwohner-Stadt Loughton (Essex), um ohne Produktionsdruck eine Spielweise herauszuarbeiten, der man möglichst wenig Kunst anmerken soll. Wenn er nicht gleich Laien besetzt.

Wir bekommen mit „Beyond Caring“ Einblick in den Aufenthalts- und Lagerraum einer Fabrik, in der nicht nur im symbolischen, sondern auch im buchstäblichen Sinn Fleisch verarbeitet wird, und lernen eine kleine Putzkolonne kennen, zusammengewürfelt aus traurigen Existenzen, die das Arbeitsamt oder die Zeitarbeitsvermittlung schickt. Sie lassen nur Andeutungen von Individualität und Biografie erkennen und bieten entsprechend wenig Ansatzpunkte für eine Identifikation. Mit der Folge, dass der Zuschauer seine soziale Distinguiertheit nicht loswird und sein Interesse unter Voyeurismus-Verdacht steht.

Vier Leute und ihr Vorarbeiter kommen in der Nacht und reinigen nicht nur die Flächen und Toiletten, sondern in Sonderschichten auch die Maschinen und Behältnisse, die von Blut, Fett und Geweberesten triefen. Pausen werden auf Befehl genommen und abgebrochen, wer zu lange auf dem Klo bleibt, zum Beispiel, um zu weinen, wird fachgerecht zusammengeschissen und bekommt Lohnabzug; auf Atteste oder Sonderwünsche kann keine Rücksicht genommen werden, man hat zur Verfügung zu stehen, wenn man je nach Bedarf per SMS zur Schicht abkommandiert wird – oder man wird ersetzt.

Der Zuschauer braucht etwas Geduld und Aufmerksamkeit, um nicht zu übersehen, wie sich die Leute kennenlernen, wie sich in dieser asozialen Welt dann doch Beziehungen herausbilden und damit kleine Geschichten und kleine Hoffnungen keimen. Jemand gibt einen Keks ab, bringt Nudelsalat mit, verborgt die Jacke, und obwohl noch gar nicht Pause ist und eigentlich gearbeitet werden muss, hilft die eine der anderen hoch, die wegen eines schmerzhaften Muskelkrampfs nicht aufstehen kann.

Eigentlich lauter kleine bescheidene Wunder der Menschlichkeit. Aber sie werden in der lebensfeindlichen Atmosphäre schnell wieder abgetötet. Die modernen Sklaven bestehlen einander, versuchen einander für eine feste Stelle auszustechen, einmal gibt es Sex, aber der bereitet den beiden Beteiligten ganz offensichtlich auch nicht mehr Freude, als wenn sie gammelnde Kadaverreste aus den Ritzen von Maschinen kratzen.

Die hohe Kulturtechnik des naturalistischen Spiels beherrschen die alten Schaubühnenleute Jule Böwe und Kay Bartholomäus Schulze seit der Zeit der realistischen sozialkritischen Anfangsphase der Ostermeier-Schaubühne wie aus dem Effeff. Und auch die jüngeren Kolleginnen Hêkvîn Nekin und Julia Schubert stehen dem als Putzfrauen in blauen Kitteln kaum nach. Damir Avdic spielt seine Machtposition als Vorarbeiter vielleicht einen Tick zu klischeehaft aus, aber das erleichtert einem doch das Zusehen: Selbst die kleinste Hierarchie gibt Orientierung, mithin so etwas wie ein Feindbild und eine Stoßrichtung der Veränderung. Aber um Veränderung geht es nicht in dieser insgesamt kühlen Zustandsbeschreibung, an der das Beklemmendste vielleicht das soziale Gefälle zwischen den Figuren und dem Publikum ist.

