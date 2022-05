Am Gorki-Theater sollten am Sonnabend die letzten Analognerds endlich von ihrem gänzlich aus der Zeit gefallenen Tun abgebracht werden. Noch immer schwingen diese Unverbesserlichen sich auf ihr Fahrrad oder bewegen ihre virenbewohnten Leiber aus Fleisch und Blut anderswie in einen Saal, wo sie eng beieinandersitzend und nur unzureichend mit Masken geschützt anderen Menschen zusehen, die ihrerseits mitsamt ihren Körpern auf der Bühne agieren. Ja, richtig gelesen: im selben Raum, zur selben Zeit.