Alles riesig: Die Komische Oper eröffnet ihre Exil-Spielzeit im Flugzeughangar

Zum Auftakt ihrer Spielzeit im Exil holt die Komische Oper Berlin groß aus: Am Sonnabend fand die erste Aufführung von Hans Werner Henzes Oratorium „Das Floß der Medusa“ im Hangar des Flughafens Tempelhof statt. Riesenorchester, Riesenchor, Riesenpool als Spielfläche in einem Raum, der mit Tribünen und Beleuchtung eigens hergerichtet werden muss und auch stilecht mit magenta beleuchtetem Eingang empfängt.

Ein wenig erinnert das an den Aufwand, den die Staatsoper Berlin für die Übernahme einer Salzburger Produktion im Kraftwerk Mitte betrieben hat – bis hin zum Heizungseinbau, damit auch niemand bei der Aufführung von Luigi Nonos kommunistischer Revolutionsoper „Al gran sole carico d’amore“ seinen kalten Po beklagen muss.

Che Guevara am Dirigentenpult

Auch die Komische Oper führt zu diesem Anlass, der eigentlich eine Feier der eigenen Möglichkeiten ist, ein Werk mit politisch bewegter Aufführungsgeschichte auf. Henzes Oratorium war bei der Uraufführung 1968 ein Skandal, weil Studenten ein Bild des Widmungsträgers Che Guevara ans Dirigentenpult geklebt hatten. Die Ausführenden waren empört, das Publikum auch, die Aufführung wurde abgebrochen, der übertragende NDR sendete stattdessen die mitgeschnittene Generalprobe.

Der Regisseur Tobias Kratzer hat auf derartige oder vergleichbare Brückenschläge in die konkrete Gegenwart verzichtet. Höchstens die Ersetzung der Erzählerrolle des Charon durch eine Seenotretterin im Schlauchboot – Idunnu Münch realisiert ein weites Spektrum zwischen Erzählen, rhythmischem Sprechen und Gesang – spielt auf das Elend der Flucht übers Mittelmeer an. Ansonsten beginnt und endet Kratzers Inszenierung mit dem Nachstellen des berühmten Bildes von Théodore Géricault.

Hängt im Louvre: „Das Floß der Medusa“ von Jean Louis Théodore Géricault (1818–1819) Gemeinfrei

Während dieses Bild aber alle nur kurz zuvor geschwungenen Parolen über „Brüderlichkeit“ und „Gleichheit“ als Phrasen entlarvte, ist Henzes Stück ein Fresko unverbindlicher Humanität. Insofern tat Kratzer wohl gut daran, „Das Floß der Medusa“ als Fresko zu inszenieren – zu viele Details hätten weder Text noch Musik vertragen und der Raum ohnehin nicht transportieren können.

Kratzer weiß große Gesten effektvoll anzubringen, wenn etwa der gesamte Chor auf das viel zu kleine Floß zu flüchten versucht, wenn der Tod Nebel auf die Wasserfläche bläst, wenn ein trügerischer Jesus übers Wasser wandelt, wenn am Ende das Hangartor sich für die wenigen Überlebenden öffnet und ein Flughafenbus mit der Aufschrift „Follow me“ ihnen in die Nacht voranfährt, die wohl kaum jene Änderung der Verhältnisse bringen wird, die das Libretto mit seinem letzten Satz in Aussicht stellt. Aber nicht nur die Gesten überzeugen, auch der szenische Rhythmus, der Umgang mit dem Raum und den Holzelementen, die das Floß, aber auch Stege bilden. Enorm ist schließlich der souveräne Umgang mit den vielen Menschen auf der Bühne: Nie übertrieben aktionistisch, nie leer, jeder weiß, was er zu tun hat und warum er es tut.

Die Akustik im Hangar ist nur mithilfe von Verstärkung für die Solisten zu bewältigen. Wenn sich der Klang des von David Cavelius vorzüglich einstudierten, vom Vocalconsort Berlin verstärkten Chores in panischen Zuspitzungen und Schallreflexionen aufschaukelt, ist das jedes Mal ein expressives Ereignis – ein Schrei der Unterdrückten, der bis zum Horizont zu dringen scheint. Titus Engel am Pult des Orchesters der Komischen Oper macht ebenfalls beste Plein-air-Musik. Henze selbst hat seine Partitur eher holzschnittartig in Klangzonen geteilt: Hier die Brutalität des Blechs, dort die Leidenstöne der Holzbläser, und noch einmal ganz woanders die fahle Totenreichmusik der Streicher. Innerhalb dieser Klangfelder sorgt Engel für enorme harmonische Transparenz – unvergesslich etwa der italienische Sterbegesang zweier Jungen vom Staats- und Domchor, deren tonale Melodie von den Streichern mit fremdartigen Harmonien begleitet und gleichzeitig infrage gestellt wird. So überschaubar das komponiert ist, so entschieden geht es über den vagen Text hinaus und vermag die Kräfte der Komischen Oper zu einem kraftvollen musiktheatralischen Abend zu inspirieren.

