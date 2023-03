Angst vor Löchern: Sollen Theater auf Trypophobiker Rücksicht nehmen?

Die Liste von Angststörungen und anderen Handicaps, die einen Theaterbesuch zur Tortur machen, ist lang. Was würde helfen?

Im Spielplan der Sophiensäle steht im April eine Show, die laut Content Note für Menschen mit Trypophobie (Angst vor Löchern) nicht geeignet ist. Trypophobiker reagieren, wie Leser unserer Hypochonder-Kolumne wissen, je nach Ausprägung ihres Leidens verschieden stark auf verschiedene Arten von Löchern.

In einem informativen CNN-Artikel kann man eine Galerie von angstauslösenden Bildern durchklicken – das reicht von Löchern in menschlichen Körpern über unebene Oberflächen etwa von Krokodilen, Samenöffnungen in Fruchtständen von Pflanzen, Saugnäpfe von Tintenfischen bis, natürlich!, Edamer Käse. Selbstverständlich wurde auch diese Galerie mit einer Triggerwarnung für Trypophobiker versehen. Lustig? Wer den Schaden hat, braucht für Spott nicht zu sorgen – ein sehr zutreffender Spruch, der des Menschen Brutalität beschreibt.

Die Sophiensäle sind Vorreiter, was sogenannte Relaxed Performances angeht. Das deutsche Wort zum Thema ist weniger smooth und lautet Barrierefreiheit. Aber die Barrieren sind eben sehr vielfältig. Es sollen auch Menschen ins Theater kommen, denen die mit einem Theaterbesuch verbundenen Konventionen Schwierigkeiten bereiten. Blinde, Gehbehinderte, aber auch Leute, für die zum Beispiel das lange Stillsitzen problematisch ist. Oder die starke sensorische Reize – Blitzlicht, Nebel, Konfetti, Schüsse oder bestimmte Gerüche – nicht gut aushalten können.

In besagten Relaxed Performances gibt es nicht nur entsprechende Informationen im Voraus, sondern es besteht auch die Möglichkeit, den Raum zwischendurch zu verlassen; man darf Geräusche machen oder kann gesonderte Sitz- und Liegegelegenheiten buchen, wenn man zum Beispiel chronische Schmerzen hat. Es ist immer schade, wenn man Leute ausschließen muss.

Angst vor lauten Geräuschen, Clowns und Müdigkeit

Zugleich eröffnen sich mit solchen Warnhinweisen ganze Welten von Problemen, auch solchen, die man noch nie zur Kenntnis genommen hat. Man muss nur einmal durch die lange Liste der Phobien blättern und wird merken, dass unendlich viele Rücksichten zu nehmen wären: Wegen der Achluophobiker sollte man lieber das Licht anlassen, Clowns sollten nicht auftreten, wenn Coulrophobiker im Saal sind, und wenn doch, dann dürften sie wegen der Ligyrophobiker keine plötzlichen lauten Geräusche machen. Wer unter Kopophobie (Angst vor Müdigkeit) leidet, nimmt mit jedem Theaterbesuch extreme Risiken auf sich.

Wie kann die Berliner Zeitung helfen? Wenn jemand Angst haben sollte, sich zu langweilen, inhaltlich unterfordert zu werden, seine Zeit zu verschwenden oder sich fremdzuschämen – dem sei zur gründlichen Lektüre der Premierenberichterstattung geraten. Ihre Theaterkritiker tun, was sie können. Und letztlich sind ihre Rezensionen in vielen Fällen nichts anderes als Warnhinweise.