Vor hundert Jahren wurde Leoš Janáčeks Oper „Katja Kabanowa“ uraufgeführt. Das zugrundeliegende Theaterstück von Aleksandr Ostrowski war da bereits über 60 Jahre alt; dessen Realismus wurde bei Janáček zu einem expressionistisch gedrängten Naturalismus. Die Regisseurin Jetske Mijnssen verschiebt die Geschichte an der Komischen Oper in ihrer am Sonnabend vorgestellten Inszenierung noch einmal ungefähr 40 Jahre weiter in Richtung der Zimmerschlachten von Edward Albee und Tennessee Williams.

Aus den Schauplätzen an der Wolga, in privaten Räumen, in Gärten und in Ruinen ist im Bühnenbild von Julia Katharina Berndt ein endlos vervielfachtes, freudlos holzverkleidetes Zimmer geworden, und immer sind zwei identische zu sehen, eines ganz, ein anderes im Anschnitt, und dreht sich die Bühne weiter, kommt ein drittes. Und die in allen drei Zimmern exakt gleiche Doppelflügeltür nach hinten ist immer verschlossen. Keine Aussicht in mehrfacher Hinsicht.

www.imago-images.de Stück & Besetzung Katja Kabanowa. Oper in drei Akten von Leoš Janáček. Libretto vom Komponisten nach Aleksandr. N. Ostrowskis Schauspiel „Das Gewitter“. Musikalische Leitung: Giedrė Šlekytė; Inszenierung: Jetske Mijnssen; Bühnenbild: Julia Katharina Berndt; Kostüme: Dieuweke van Reij.



Besetzung: Jens Larsen (Sawjol Prokofjewitsch Dikoj), Magnus Vigilius (Boris Grigorjewitsch - Foto), Doris Lamprecht (Marfa Ignatjewna Kabanowa, genannt Kabanicha), Stephan Rügamer (Tichon Iwanitsch Kabanow), Annette Dasch (Katherina, genannt Katja - Foto), Timothy Oliver (Wanja Kudrjasch, Lehrer), Sylvia Rena Ziegler (Glascha / Fekluscha). Chorsolisten der Komischen Oper Berlin. Es spielt das Orchester der Komischen Oper Berlin.

Hier spielt sich nun das Drama eines Ehebruchs ab, auf den Katja aus moralischer Rigorosität mit Selbstmord reagiert. Nun wird man kaum mit moralischen Haltungen geboren: Aus ihrem Innersten dringen Träume vom Fliegen, Visionen des Schönen – da verwandelt sich der Esstisch in ein Boot mit dem Tischtuch als Segel. Aber die Schwiegermutter vertritt die herrschende Meinung: Wenn der Mann abreist, muss die Frau zwei Stunden heulen und dann stumm auf der Schwelle liegen. Katja dagegen hat Tichon, ihren Mann, gebeten, ihr einen Eid abzuverlangen, dass sie sich mit niemandem treffen wird – was dem verständlicherweise reichlich seltsam vorkam. Nur für die kurze Begegnung mit Boris, Katjas Einmal-Geliebten, öffnet sich die Flügeltür in eine vernebelte Ferne – Verlockung und Gefahr zugleich.

Der Druckkessel einer familiären Tristesse wird von Mijnssen eindrucksvoll dargestellt: Weder von der Jugend – der Lehrer Kudrjasch und Varvara, die Pflegetochter der Kabanows – noch von Witwen und Witwern – Katjas Schwiegermutter und Boris’ Onkel – wird Enthaltsamkeit verlangt, nur die Gattin hat bei ihrem drögen Mann auszuharren um den Preis ihrer inneren Verödung. Die Szenen am Essenstisch der Familie Kabanow sind von einer Peinlichkeit, die kaum zu ertragen ist, vor allem die Schwiegermutter ist von einer schier psychotischen Hemmungslosigkeit, während sie mit Boris’ Onkel unter dem Tisch füßelt. Ausgefeilte Personenregie zeigt, wie Annette Dasch als Katja ein Gefühl für ihren Mann entwickeln will, während sich Stephan Rügamer als Tichon diesen Bedürfnissen – man möchte sagen: feige – entzieht. Denn dem wurde von der Mutter ja auch schon emotionale Vernachlässigung vorgeworfen, also geht er nun zu seiner Gattin auf Distanz.

Katja verreckt wie ein Versuchstier

Gefühle haben in dieser Welt keinen Ort. Auch Kudrjasch und Varvara wollen weg, „nach Moskau“. Und Boris und Katja würden einander zwar „bis ans Ende der Welt“ folgen – aber wichtiger wäre es, dass sie einander an Ort und Stelle folgen, aber eben das geht nicht. Boris wird von seinem Onkel in Handelsdingen nach Sibirien geschickt. Katja geht bei Mijnssen nicht in die Wolga, sie vergiftet sich – die Regisseurin verweigert ihr noch diesen Ausweg ins Elementare, sie verreckt wie ein Versuchstier in dem Raum, in dem alle ihre Träume gestorben sind.

Wer gerade aus den Bilderfluten von Stefan Herheims „Ring“-Inszenierung an der Deutschen Oper kommt, trifft hier in der Komischen Oper auf eine sehr konzentrierte, aber nicht minder anregende Auseinandersetzung mit einer intimen und doch zugleich von gesellschaftlichen Widersprüchen durchzogenen Tragödie. Musikalisch ist sie überaus sorgfältig gearbeitet: Am Pult des Orchesters der Komischen Oper steht mit Giedrė Šlekytė eine Dirigentin, die die leitmotivischen Schichten deutlich herausarbeitet und die emotionalen Wirkungen genau dosiert – zauberhafte Farben und Artikulationen tragen die Gartenszene, tumultuöse Rhythmen begleiten die Auseinandersetzungen am Esstisch.

Drei Tenöre in ungewöhnlicher Klangschönheit

Annette Dasch zeichnet das allmähliche Sich-heraus-Wagen einer Frau aus ihrem Traumkokon mit zunehmender Wärme in Timbre und Phrasierung nach – um dann diese Wärme zu intensiven Verzweiflungstönen umzufärben. Stephan Rügamer gelingt mit dem Tichon die Studie eines in seiner Schwäche bemitleidenswerten Charakters. Magnus Vigilius ist ein Boris, der dem eigenen Gefühl glaubwürdig ausgeliefert ist, er macht sich keinen Spaß aus der Affäre, und Timother Oliver ist als Kudrjasch einer der wenigen ungebrochen gutartigen Charaktere des Stücks – alle drei bewältigen die anstrengenden Höhen der Janáček’schen Tenor-Schreibweise mit ungewöhnlicher Klangschönheit.

Karolina Gumos in Schuluniform ist eine Varvara, die Lebenslust und Anteilnahme an Katjas Einsamkeit mit leuchtenden Soprantönen verbindet. Jens Larsen als Boris’ Onkel Dikoj und Doris Lamprecht als Katjas Schwiegermutter Kabanicha sind furchteinflößende Vertreter einer alten Ordnung, und sie singen das mit eisiger Schärfe. Was sie schon unglücklich und zynisch gemacht hat, soll auch die Nachfolge-Generation unglücklich und zynisch machen. Im Licht dieser Interpretation gewinnt die Flucht der immer gleichen Zimmer auf der Bühne nicht nur eine räumliche, sondern auch eine zeitliche Bedeutung: Elend überall für immer.

Nächste Aufführungen: 5., 8., 22. und 25. Dezember, Komische Oper, Behrenstr. 55-57, Tel. (030) 47 99 74 00