Als der Schwarze Schauspieler Ron Iyamu vor einem halben Jahr an die Öffentlichkeit ging und von seinen Erfahrungen mit Rassismus im Theaterbetrieb berichtete, trafen die Vorwürfe zum großen Erstaunen der Szene auch Armin Petras. Ausgerechnet dieser poetische und sozialkritische Regisseur sollte sich im Ton vergriffen und verletzend gehandelt haben? Die Vorgänge wurden zum Muster für strukturellen, teilweise unbewussten Rassismus, und ihre Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Auch im Zusammenhang mit den MeToo-Vorwürfen gegen den ehemaligen Volksbühne-Intendanten Klaus Dörr fiel der Name Armin Petras, weil die beiden viele Jahre lang erst das Gorki-Theater und dann das Schauspiel Stuttgart leiteten, Petras als Intendant, Dörr als geschäftsführender Direktor. Künstlerisch musste Petras durch die Pandemie Rückschläge hinnehmen, indem mehrere Inszenierungen pandemiebedingt ungezeigt blieben. Seine „Auferstehung“-Premiere am Deutschen Theater wurde gerade zum zweiten Mal verschoben, ein Stück von Tolstoi, das aber zu den Debatten zu Sexismus, Machtmissbrauch und Diskriminierung passt.

Herr Petras, Ihre Adaption des Tolstoi-Romans „Auferstehung“ erzählt die Geschichte eines russischen Adligen, der sich an einer niedrig gestellten Frau vergreift, damit ihr Leben zerstört und dann um ihre Vergebung kämpft.

Solch ein Verhalten war im Russland des 19. Jahrhunderts durchaus üblich. Dass die Adligen vom Recht der ersten Nacht Gebrauch machten oder eine oder mehrere Geliebte bei den Leibeigenen in den Dörfern hatten. Das Unerhörte des Romans ist, dass Tolstoi diese Praxis infrage stellt und eine ehemalige leibeigene, vaterlose Prostituierte, eine verurteilte Mörderin als Heldin des Romans aufstellt und sie in die Verbannung nach Sibirien begleitet. Das Buch wurde vom Zaren verboten, Tolstoi war zu diesem Zeitpunkt ein über 70-jähriger Literaturstar, der nach Erscheinen des Romans aus der Kirche geworfen wurde.

Die Sitten und Konventionen ändern sich. Wir merken es gerade an der Debatte um Machtmissbrauch, Sexismus und Diskriminierung. Der Stoff scheint das aufzugreifen, und Sie selbst sind verwickelt. Haben Sie ihn deshalb gewählt?

Ich bin seit zwanzig Jahren ein kritischer Bewunderer Tolstois, und ich wollte diesen Stoff schon sehr lange machen. Aber mir ist dann schon aufgefallen, dass das ein Urbild zu MeToo ist. Wie kann man das wiedergutmachen, wenn man missbräuchlich gehandelt hat? Im Fall dieses Adligen gibt es kein Verzeihen. Aber Nechljudow macht eine erfahrungsreiche Reise nach Sibirien, wohin er seinem Opfer folgt. Er lernt dort Verbannte und Deportierte kennen, die im damaligen Russland keine öffentliche Wahrnehmung bekamen. Tolstoi gibt ihnen durch den Roman eine Plattform. Unsere Adaption ist auch der Versuch, diesen Strang sichtbarer zu machen. Dazu kombinieren wir Texte von russischen Revolutionärinnen des 19. Jahrhunderts mit der Vorlage.

Sie haben jahrelang eng mit dem wegen MeToo-Vorwürfen zurückgetretenen Volksbühne-Intendant Klaus Dörr zusammengearbeitet. Er bestreitet die Vorwürfe, und man kann sie selbstverständlich nicht vergleichen mit dem, was damals in Russland üblich war. Aber hat er es vielleicht auf ähnliche Weise einfach nicht wahrgenommen, wenn er sich verletzend verhalten hat? Weil solches Verhalten bis vor kurzem noch als Standard im Theaterbetrieb galt und gelebt wurde?

Das weiß ich nicht, das müssen Sie Klaus Dörr fragen.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Regisseur und Intendant Armin Petras, geboren 1964 im Sauerland, aufgewachsen seit 1968 in Ost-Berlin, studierte an der Ernst-Busch-Schule Regie, gründete die freie Theatergruppe Medea Ost und siedelte 1988 nach West-Berlin über.



Er arbeitete als Autor und Regisseur und seit 1996 in leitenden Positionen unter anderem in München, Leipzig, Nordhausen und Kassel. Von 2006 bis 2013 war er Intendant des Gorki-Theaters Berlin, danach bis 2018 Intendant des Stuttgarter Schauspiels. Seitdem arbeitete er wieder als Regisseur vor allem in Bremen.



Ab dieser Spielzeit gehört er zur dreiköpfigen Schauspieldirektion des Theaters Cottbus.

Haben Sie nichts mitbekommen? Eine der Beschwerdeführerinnen war Ihre persönliche Referentin.

Ja, sie war für ein halbes Jahr meine persönliche Assistentin, das war allerdings sieben Jahre vor den Vorwürfen. Nein, ich wusste nichts von den angeblichen Äußerungen Dörrs ihr gegenüber.

Wir müssen gar nicht über Dritte reden. Erkennen Sie sich selbst wieder in diesem russischen Adligen, dem die geltenden Konventionen auf einmal um die Ohren fliegen?

Ich denke, man sollte sich nie auf das verlassen, was fraglos zu gelten scheint, sondern es für sich selbst überprüfen. Zumal sich die Dinge ändern, weniger die Dinge als die Konventionen. Diese Auseinandersetzung kann schmerzhaft sein, aber es wäre schlimmer, wenn alles stillstände. Entropie in einem geschlossenen System bedeutet Tod.

Kann man sein Verhalten so kontrollieren, dass man niemanden verletzt?

Vielleicht sollte das die Haltung sein, mit der man sich ins Auto setzt und am Straßenverkehr teilnimmt. Aber damit kann man ganz bestimmt keine sinnvolle Theaterprobe machen. Im Büro und in der Kantine ist das klar, da sollten wir uns an die Regeln und Gesetze halten, die überall gelten. Auf der Probebühne ist das anders. Da treten diese Regeln zwar nicht außer Kraft, aber sie sind doch zumindest auf der fiktionalen Ebene ausgesetzt, das hat auch persönliche Wirkungen für die Beteiligten. Deshalb stehen Regie und Theaterleitung in der Verantwortung, diesen Raum und die Leute, die einander darin begegnen, noch viel besser zu schützen. Weil bestimmte Künstler und Künstlerinnen, wenn sie einen Richard oder eine Ophelia spielen, an ihre Grenzen gehen. Natürlich gibt es da Momente, in denen Menschen schreien oder weinen oder Dinge tun, die die meisten im Alltag nicht erleben werden. Sehr oft sind es sehr schöne Erfahrungen, manchmal aber auch nicht.

Wenn jemand auf der Bühne weint oder schreit, kann das auch die schauspielende Person sein? Ist das nicht die Figur?

Die Übergänge sind fließend. Ein Musiker spielt auf seinem Instrument, ein Schauspieler ist sein Instrument. Das kann man nicht völlig trennen. Ich kann mich noch sehr gut an die Proben zu Jonathan Littells „Die Wohlgesinnten“ erinnern. Da hat auf jeder zweiten Probe jemand geweint. Nicht wegen Machtmissbrauchs oder Kränkungen, sondern weil das Material, mit dem man sich beschäftigen musste und wollte – Völkermord, Zweiter Weltkrieg, Konzentrationslager –, einem so an die Nieren gegangen ist. Dennoch ist diese Arbeit allen Beteiligten bis heute außerordentlich wichtig. In diesen Probenräumen bewegen wir uns ein Stück von der Realität und den Abmachungen des Alltags weg, um diese Realität dann wieder präziser oder auch poetischer beschreiben zu können. Vielleicht kann man das als Reisen ins Unbekannte beschreiben. Dazu gehört, dass man nicht immer schon vorher weiß, wie man sich da oder dort verhält. Das muss immer neu verhandelt werden: Was sind die Verabredungen der Proben, welche Worte dürfen und können benutzt werden, welche Emotionen darf man zeigen oder nicht. Das geht nur in einem geschützten Raum, in dem alle Beteiligten diese Suche gemeinsam wollen.

Der Schwarze Schauspieler Ron Iyamu ist im Frühling 2021 an die Presse getreten und hat von seinen Verletzungen erzählt, die ihm durch rassistisches Verhalten am Theater Düsseldorf zugefügt wurden. Sie zum Beispiel haben ihn mit seinem Rollennamen angesprochen und Sklave zu ihm gesagt. War das nur ein Verabredungsfehler?

Als Ron sich damals bei mir beklagte, habe ich verstanden, dass ihn das triggert, wenn ich den verkürzten Rollennamen, also „Sklave“, zu ihm sage. Mann darf sicher „Bettler“ und vielleicht auch „Prostituierte“ sagen, wenn es eben die Rollenbezeichnungen sind. Aber man darf zu einem Schwarzen jungen deutschen Schauspieler nicht „Sklave“ sagen. In der Probenzeit habe ich ihn um Entschuldigung gebeten, wir sind lange miteinander spazieren gegangen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da noch etwas Ungeklärtes zwischen uns war. Ein Jahr und acht Monate später las ich dann von seinem TV-Interview über seine Verletzungen in der Zeitung und reagierte. Ich habe mich oft gefragt, wo die Knackpunkte bei der Geschichte waren. Ein Fehler war ganz sicher, dass ich es in dieser Produktion nicht geschafft habe, eine Gemeinschaft zu bilden, einen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt zu finden, für die oben beschriebene Reise, auf die man sich bei den Proben begibt.

Haben Sie Kontakt mit Ron Iyamu?

Nein. Auf meine E-Mail habe ich nie eine Antwort bekommen.

Er ist nach Berlin gezogen, ist arbeitssuchend, will zwar spielen, sich aber noch Zeit lassen, weil ihn der Theaterapparat triggert. Und er glaubt, dass er nach seiner Beschwerde bei vielen tonangebenden Intendanten der deutschsprachigen Theater unten durch ist. Fühlen Sie sich verantwortlich dafür?

Ja, natürlich.

Wie ging es nach der Veröffentlichung für Sie weiter? Ihre nächste Arbeit führte Sie nach Hannover, wo Sie ein Stück über Kolonialismus inszenierten.

Ich habe angeboten, von der Arbeit zurückzutreten. Ich wollte nicht so tun, als wäre nichts. Erst recht deshalb, weil zwei Schwarze Schauspieler:innen besetzt waren, die mich nicht kannten. Da gab es verständlicherweise Skepsis.

Die Intendantin Sonja Anders hat das Ensemble gefragt, ob es mit Ihnen arbeiten will. Es gab Erkundigungen über Sie auch bei Ron Iyamu. Sie waren gebeten, Critical-Whiteness-Workshops zu besuchen, die Proben wurden von Gesprächen begleitet. Fühlt sich das nicht auch nach Disziplinarmaßnahmen an?

Nein, es waren Reaktionen auf die veränderte Situation. Wir wollten das Geschehene nicht unter den Teppich kehren, sondern damit umgehen. Diese Workshops waren hilfreich. Ich habe auch viel von struktureller Diskriminierung verstanden, indem ich eine intensive Zeit mit den beiden Schwarzen Spieler:innen verbracht habe, auf der Probenbühne und auch beim Gespräch außerhalb des Theaters. Dann ging das noch intensiver weiter in Bremen, wo wir bei „Milchwald“, einem Text von Fritz Kater, mit dem Schwarzen Schauspieler Simon Zigah in der Hauptrolle, viele ähnliche Situationen durchgespielt haben.

Bekommen Sie weniger Angebote?

Ich glaube schon, dass das Bild von mir oder die Meinung über mich sich geändert haben. Vor ein paar Jahren war ich ein linker, sozial engagierter, etwas überaktiver Regisseur, jetzt bin ich auch jemand, der Menschen auf der Probe diskriminiert. Ganz klar.

Wäre es klug gewesen, die Sache öffentlich klarzustellen? Sie haben sich lange nicht zu dem Fall geäußert.

Nochmal: Zehn Minuten, nachdem ich den Artikel in der Zeitung über das TV-Interview von Ron gelesen habe, habe ich versucht, mich per Mail bei ihm zu entschuldigen. Ich habe mein Bedauern, meinen Schock und mein Entsetzen ausgedrückt. Es ist aber nicht zu einem Gespräch gekommen. Ich werde mich nicht bei der Berliner Zeitung melden, wenn ich einen Schauspieler um Entschuldigung bitten möchte.

Sie hätten der Öffentlichkeit helfen können, das Vorgefallene zu verstehen.

Ihre Öffentlichkeit sind Ihre Leser, meine ist das Publikum. Und meine Probleme und Sorgen bespreche ich mit den Menschen, denen ich verpflichtet bin. Ich hatte in Bremen einen festen Vertrag mit dem Intendanten Michael Börgerding und habe ihm die Sache aus meiner Sicht geschildert. Die Presse hat mir in meinem Leben selten geholfen, Kunst dagegen schon.

Ist das gut, dass jemand, wenn er sich intern nicht gehört und ernst genommen fühlt, mit seinen Beschwerden an die Öffentlichkeit geht?

Wenn man nicht gehört wird, muss man das vielleicht sogar. Das Verdrängte kommt wieder. Die Frage ist, wie gehen die anderen damit um, wie sind die Folgen für einen selber und die anderen? Das kann man sich vorher nicht ausdenken.

Es geht jedenfalls nicht, ohne Schaden anzurichten und zu nehmen.

Es ist das Leben, das Schaden anrichtet. Wir tun immer so, als könnten wir leben, ohne Schaden zu nehmen. Aber so wird es garantiert nicht ablaufen. Ich glaube nicht, dass man aus Schaden klug wird, aber man lernt etwas im Schmerz.