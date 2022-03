Nun ist es doch geschafft – das Stück ist draußen! Zwei vergebliche Anläufe und vier volle Monate hat die bereits im November letzten Jahres fertig geprobte Produktion coronabedingt verstreichen lassen müssen, bis sie endlich auf die Bühne durfte. Jetzt ist sie zwar virusfrei, dafür aber in einer Gegenwart gelandet, die mit der ihrer Entstehung nicht mehr viel gemein hat. Es ist Krieg, und noch düsterere Fragen beschäftigen die Welt als das, was Armin Petras vor Monaten an Tolstois letztem Roman „Auferstehung“ beschäftigt haben mag: die schlafenden Traditionen sexueller Ausbeutung und wie die Schuld, in die sich ein Einzelner dabei verstrickt, nicht einfach aufgerechnet werden kann.

Ein Mädchen lässt sich mit einem reichen Herren ein, der sie schwängert, sitzen lässt und so das Schicksal der Prostituierten aufdrückt. Jahre später trifft er die unschuldig vor Gericht Stehende wieder, erkennt auch seine eigene Schuld an ihr und sucht Reue, indem er der Verurteilten nach Sibirien in die Gefangenschaft folgt. Themen mögen sich verschieben, einem Jahrhunderterzähler wie Lew Tolstoi aber kann das wenig anhaben. Denn seine Romane reißen politisch wie moralisch ihre Welten so radikal auf, dass die offenen Schnittlinien darin in jede andere Zeit hineinreichen – auch in unsere.

An dem ehrgeizigen Gutsherrn und Möchtegernreformer Nechljudow und seiner Liebschaft Katja Maslowa seziert Tolstoi nicht nur die eisernen Machtstrukturen des zaristischen Patriarchats, deren schattenhafte Wiedergänger im Russland dieser Tage aktueller aufflackern denn je. Der radikale Pazifist und Eigentumskritiker lässt an staatlichen Ordnungsinstanzen per se kein gutes Haar. Was seinen unglücklichen Helden zu der Erkenntnis bringt, dass kein Justizirrtum an der Maslowa geschehen ist, „die Justiz selbst ist ein Irrtum“. Und er trifft sich darin mit so manchem Grundsatz jener bunten Schar unermüdlicher Revolutionäre, der dem Gefangenenmarsch gen Osten die geistesgeschichtliche Tiefe gibt. Deren Suche nach neuen, besseren Formen des Zusammenlebens bildet den zwar thesenhaften, aber interessanteren Teil des Romans, den auch Armin Petras zum Kern seiner Inszenierung macht und durch die historischen Revolutionärinnen Wera Figner und Sofja Perowskaja anreichert. Und statt der religiösen Erleuchtungen Tolstois fädelt er wissenschaftliche Fragen ein, lässt seine Ausgestoßenen über die Evolutionstheorie, den Sehnerv und das Maultier philosophieren, bleibt nur leider etwas sehr vage und unverbindlich dabei.

Armin Petras entzieht dem Drama jede einfühlende Psychologie

Wie immer experimentiert das Petras-Ensemble furchtlos mit allen möglichen Formen offenen Spiels, eingeflochten in epische und bildliche Erzählweisen. Noch vor dem Vorhang beginnt die Gerichtsszene als klamaukiges Vaudeville, in dem die Beamten in verlotterten Anzügen auftreten und der verkaterte Vorsitzende wie ein Richter Adam im Vorbeistolpern die Urteile fällt. Regine Zimmermann gibt die verlogene Mitangeklagte, die der Maslowa alle Schuld unterjubelt, als kreischend bebrillte Megäre und schlüpft im nächsten Moment in den Kittel des medizinischen Sachverständigen, der die anatomischen Beweise für den Mord beibringt. Eine Schmierenkomödie. Andreas Leupold steht als treuer Mitverschwörer wie ein begossener Pudel daneben und steuert auch sonst chaplinesk melancholische Wander- und Wächterfiguren bei. Der immer so proper wie großäugig durch seine Charaktere rauschende Felix Goeser bestaunt das verhängnisvolle Wiedersehen mit seiner Jugendsünde wie ein großes, ängstliches Kind. Und dann ist da die Maslowa selbst, die Anja Schneider in rotem Minirock und blauen Pumps so bodenständig klar und doch verletzlich leicht in die Bühnenmitte stellt, dass man ihre emotionslos raue Darstellungsweise sofort als urmenschlich wahrnimmt.

Geschickt, wie Petras dem durchaus auch sentimentalen Wandlungsdrama des Romans jede einfühlende Psychologie entzieht, stattdessen in verschiedensten Schattierungen eine Art lebendiges Pappfiguren-Theater stattfinden lässt. Wunderschöne, vielgestaltige Sequenzen ziehen da als Schattenspiele durchs Bild, wenn in Rückblenden an die Verführung der Maslowa in der Osternacht erinnert wird. Und immer wechseln die Figuren dabei fliegend vom Dialog zur kommentierenden Erzählung. Dennoch zündet die schwer-leichte Verspieltheit dieses offenen Petras-Theaters am Premierenabend nicht ganz, scheint gerade das improvisatorisch Leichte irgendwo in der Warteschleife stecken geblieben zu sein. Tieffliegerlärm donnert dafür durch die Szenerie – vielleicht auch eine Antwort.

Deutsches Theater: Wieder am 3. und 7.4., 19 Uhr, am 9.4. um 18 Uhr, Tel: 28441225