Warum wehrt ER sich nicht? Ingrid Lausund widerlegt Gott im Deutschen Theater

Es gibt ein paar Momente, es sind die besten, in denen einem das Herz absackt. In denen man die Not spürt, die hinter der insgesamt zwar ziemlich bürokratischen, aber doch auch bewundernswert unerschrockenen und beharrlichen „Neuberechnung der Unsterblichkeit“ steckt. Das ist der Untertitel des am Donnerstag uraufgeführten Monologs von Ingrid Lausund. Es handelt sich um so etwas wie eine Anrufung Gottes mit den Gerätschaften der Logik und des zwar gesunden, sogar sehr fitten, aber doch unzulänglichen Menschenverstands.

Ingrid Lausund? Manche kennen die Theaterautorin und Regisseurin besser unter dem Pseudonym Mizzi Meyer. Als diese hat sie Schotty, gespielt von Bjarne Mädel, in 31 „Tatortreiniger“-Folgen beim Blutaufwischen über Leben und Tod nachdenken lassen. Der aber brachte, bei allem Respekt für seine Bodenständigkeit, nicht das Tempo und die intellektuelle Agilität mit, die nun in „Der geflügelte Froschgott“ verlangt und aufgewendet wird.

Der Bühnentext stapelt Annahmen, Folgerungen und Zweifel aufeinander, verliert sich auf Nebensträngen der Spitzfindigkeit, kehrt zum Ausgangspunkt zurück, knallt gegen Widersprüche, rappelt sich auf und gönnt sich ein paar abgerundete Thesen, die dann nach kurzem Zögern wieder ihre logischen Lücken zeigen, die alles zum Einstürzen bringen und einen neuen Anlauf erfordern. Denn Aufhören, den Glauben an Unwissbares als erledigt ablegen, das ist irgendwie erst recht nicht möglich.

Mehr als Memorierartistik

Das Tempo nimmt zu, die Windungen der Gedankenkreise werden enger, aber Bernd Moss und Regine Zimmermann, auf die der junge Regisseur FX (Franz Xaver) Mayr den Text in den Kammerspielen des Deutschen Theaters verteilt hat, fliegen in keinem Moment aus der Kurve – eine überaus respektable artistische Memorierleistung – besonders in einer Passage zu Beginn, in der die beiden sich wortweise abwechseln, einmal sogar im Wort. Vor allem aber ist es eine Freude, ihnen in die ernsten, fragenden und sehr beschäftigten Gesichter zu sehen, die sie bei der Verfertigung der Gedankenmodule und manchmal auch bei der neuerlichen Abrundung und Montage der schon einige Male auf- und abgegriffenen Gedankenmodule schneiden. Wie vorbildlich das flutscht! Und wie vergeblich dieses Bemühen doch ist.

Aber wie gesagt, manchmal klafft ein Abgrund unter dem Gedankengang, der eben kein Gedankenflug wird, weil der Text zu Fuß geht und sich keine religiöse Abschwebung erlaubt – das wäre dann ja nicht mehr Denken, sondern Beten. Wenn einmal ein hoffnungsvoller Luftsprung ins Unerklärliche gewagt wird, folgt eine prompte und harte Landung. All diese Gedanken und Berechnungen, die gar nicht so neu sind, auch wenn sich die Situation auf der götterverpfuschten und götterverlassenen Welt verschärft haben mag, werden in der Trauer zusammengerafft. Kann man vielleicht doch noch einmal mit dem vermissten Geliebten, dem gestorbenen Gegenüber in Kontakt kommen? Man wird doch wenigstens wissen dürfen, ob es dem Gegangenen gut geht, dort, wo er ist, ob man selbst was richtig machen kann, für ihn, für sich selbst, für die Seele. Nein, darf man nicht wissen.

Das spirituelle Bedürfnis erwacht nach dem Abschied von einem Menschen. „Nun ja, bisher bin ich auch ohne Offenbarung ganz gut klargekommen, und eigentlich vermisse ich auch diesbezüglich nichts“, heißt es in einem solchen abgründigen Moment. Dabei starren die beiden eine kahle Wand an, setzen eine der seltenen Pausen, und angesichts der Kahlheit dieser Wand, einer Kahlheit, die an die Grenze des Nichts stößt, kommen sie zur Besinnung und rücken mit dem eigentlichen Problem heraus: „Ich vermisse meinen Mann. Jeden Tag. Jede Nacht. Sogar im Tiefschlaf.“

Es bleibt nicht bei dem persönlichen Manko, mit dem die Welt eingerichtet ist. Die Befragung Gottes, welchen Gottes auch immer, ist eine Abrechnung mit der lieblosen Grausamkeit, mit der die Welt eingerichtet und mit der die Menschen miteinander allein gelassen sind. Es ist doch kein Wunder, dass man sauer auf Gott wird, der es offenbar nötig hat, seine Allmacht mit uneindeutigen Botschaften und Alleinstellungsansprüchen zu festigen, um den Preis, dass die Menschen in Zweifel gestürzt sind und aufeinander losgehen. Es wäre doch nur ein überzeugendes Wunder nötig, das sich eben nicht zufällig nur für irgendwelche Individuen ereignet, bei denen man sich nicht sicher sein kann, ob es nicht doch nur eine Psychose ist! Die Wut ist berechtigt, und ein prometheisch pathetischer Ausbruch täte wirklich gut, wenn man nur einen verlässlichen Adressaten hätte. „Schieb dir deine Hölle in den Arsch!!“, schreit Regine Zimmermann einmal, aber kurz danach entschuldigt sich Bernd Moss kleinlaut vor Angst.

Schade, dass die 90-minütige Inszenierung diesen Text mit gewollt vergeblichen Tanzeinlagen kontert, dargebracht von einem betont ungeübten Diversitätsquartett mit grünen Kapuzencapes. Elektronische Herzflimmermusik (von Matija Schellander) illustriert die Stolper- und Störanfälligkeit menschlicher Hirntätigkeit. Das indifferente, bushaltestellentriste Setting (Ausstattung: Korbinian Schmidt) wird zwischenzeitlich von einer Stehparty mit Freibier aufgelockert. Andererseits sollte man vielleicht froh sein, dass der Regisseur sich nicht am Text selbst vergreift, die beiden grandiosen Schauspieler machen lässt und ihnen mit seinen halbgaren Dekorationsideen kaum in die Quere kommt. Ich verstehe schon: Das Theater verzichtet vorauseilend auf Überwältigungsmittel, womöglich traut man seiner rationalen und dingfesten Begrenzung nicht ganz und fürchtet, dass doch jemand in eine transzendente Erfahrung rutscht.



