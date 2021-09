Berlin - Exotische Tempeltänzerinnen bevölkern den Bühnenbestseller „La Bayadère“, der in einem imaginär-fantastischen Indien spielt. Die Hauptfiguren in romantischen Handlungsballetten wie „Giselle“ sind devote Frauenwesen aus dem Jenseits. Und im Weihnachtsklassiker „Der Nussknacker“ reihen sich vermeintliche Volkstänze aneinander, die weder von arabischen Bauchtänzerinnen noch von chinesischen Akrobaten interpretiert werden. Soll man so etwas noch auf die Bühne bringen? Um diese Fragen geht es bei der am Dienstag im Staatsballett begonnenen neuen Diskussionsreihe „Ballet For Future? Wir müssen reden!“

Anlass für die Veranstaltung sind Vorfälle, die die Interimsintendantin Christiane Theobald in ihrer Begrüßung als „Auseinandersetzung mit Diversität, Diskriminierung und Rassismus“ bezeichnet. Im November 2020 hatte sich eine Tänzerin des Staatsballetts an die Öffentlichkeit gewandt. Sie sei, insbesondere von einer Ballettmeisterin, aufgrund ihrer Hautfarbe wiederholt diskriminiert und rassistisch beleidigt worden. Bis vors Bühnenschiedsgericht ging die Auseinandersetzung, die schließlich geschlichtet wurde. Seither steht die Frage im Raum, inwiefern der Vorfall zu „tiefgreifenden Veränderungen“ beim Staatsballett führt, welche Christiane Theobald angekündigt hatte.