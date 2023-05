Die Schauspielerin Margit Bendokat ist Ehrenmitglied des Deutschen Theaters

Am Pfingstsonntag wurde in ihrem 80. Lebensjahr die Schauspielerin Margit Bendokat zum 27. Ehrenmitglied des Deutschen Theaters ernannt. Ihr Name prangt nun in goldenen Lettern in der Liste, die sich seit 1946 an einer Wand im oberen Foyer gemächlich verlängert. Zuletzt, im September 2018, bei der Eintragung Christian Grashofs, musste sie gelöscht und unter Verwendung kleinerer Buchstaben neu aufgebracht werden, weil der Platz auf der Wand nun doch langsam knapp wird.

Die Ehrung Margit Bendokats fand in stillem Rahmen ohne Presse statt, denn sie ist nach einer Erkrankung im Jahr 2016 nicht mehr in der Lage, auf der Bühne zu stehen und zu spielen. So lange kein Wunder geschieht, wird sie also in unserem Gedächtnis auftreten: um keinen Deut verblasst und unvermindert gegenwärtig.

Margit Bendokat in einem Aufnahmestudio in den Neunzigern Werner Bethsold – CC-BY-SA-4.0

Was für eine lustige, direkte, seelenkraftstromdurchpulste Künstlerin! Sie kann ihre funkelnden Blicke ins Rückenmark des Zuschauers bohren und mit ihrer Stimme seine Hirnfurchen glätten – beides auf wohltuende, aber nötigenfalls auch auf quälende Art. Seltsamerweise wurden ihre Präsenz, ihr Steh- und Explosionsvermögen in diesem Theater erst nach dem Weggang von Thomas Langhoff und der Abwicklung der DDR-Tradition am Haus richtig gewürdigt. Unter den ersten West-Intendanten Bernd Wilms und Ulrich Khuon löste Bendokat ihr Rampenabo, sie spielte Hauptrollen unter anderem bei Jürgen Gosch, Dimiter Gotscheff, Michael Thalheimer und Nicolas Stemann und wuchtete die aus der Ewigkeit gebrochenen Splitter und Brocken pfundweise in die Gegenwart ihres Spiels.

Ins Herz des Verfassers hatte sie sich schon deutlich früher, zuerst als die Stimme von Yvonne in „Die Olsenbande“ und dann als Ratte Erika, genagt. Das von Peter Brasch für eine Langspielplatte bearbeitete und inszenierte Fallada-Märchen „Von der gebesserten Ratte“ ist im Jahr 1985 aufgenommen worden als ein gar nicht zu überhörendes Gleichnis für ein angepasstes und taubes Leben in Kartoffelbrei-Wohlstand und Denunzianten-Sicherheit. Von heute aus ist kaum zu verstehen und nicht genug zu feiern, dass so etwas in der DDR veröffentlicht werden konnte.

Die Ratte neidet den anderen Tieren des Hofes ihr warmes Lager, das pünktliche Futter und die Streicheleinheiten. Sie hat genug davon, gejagt zu werden, und will einen Friedensvertrag mit den Bauern (Horst Lebinsky und Walfriede Schmitt) schließen. Der Versuch scheitert an der Ödnis des geregelten Daseins, aber vor allem auch daran, dass die Menschen den Schwanz hässlich finden. So viel Verachtung Erika für die Mitbürger, Pardon, Nutztiere hat und so viel Hohn und Spott ihre Sprecherin in die Vokale und Konsonanten schiebt, so kränkbar ist die Ratte, was ihr bestes Stück angeht. Und das teilt sie den kleinen Hörern unmissverständlich brüllend und ohne Rücksicht auf deren zarte und leicht zu vereisende Seelen mit: „Ich beiße euch die Nasen ab, ihr Gören!“ Wir feiern und ehren und lieben die Schauspielerin Margit Bendokat.