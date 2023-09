Insolvenz und Aus für Kudammbühnen? Theaterdirektor Martin Woelffer warnt

Es gibt kultur- und stadtpolitische Dauerbaustellen und solche, bei denen irgendwann tatsächlich mal Gebäude errichtet werden. Schlimm kann es werden, wenn diese Dauerbaustellen in einem Konglomerat verklumpen und am Ende als Fanal des Scheiterns und der Verödung im Stadtbild herumstehen. Das, was sich seit Jahrzehnten am Kudamm-Karree abgespielt hat, ist ein oft erzähltes Trauerspiel in vielen Akten und Wendungen. Jetzt könnte es, was die Tradition des dort ansässigen Boulevardtheaters angeht, zur abschließenden Katastrophe kommen.

Martin Woelffer Franziska Strauss

Der Theaterchef der Kudammbühnen, Martin Woelffer, ist ein verantwortungsvoll und geschickt verhandelnder Impresario. Dass er nun die Atombombe unter den Warnrufformulierungen zündet und per Pressemitteilung vom „Aus für den Kudamm“ spricht, ist wahrlich besorgniserregend. Die Baustelle an ihrem Ursprungsort, wo in einem beispiellosen Akt von stadtpolitischem Vandalismus die beiden Oscar-Kaufmann-Bühnen erst gegen ein paar Mark entzweckt und schließlich 2018 abgerissen wurden, und wo nach einem jahrelang ausgefochtenen Kompromiss mit wechselnden Immobilienentwicklern das Theater wieder eine Spielstätte bekommen soll, kommt einfach nicht von der Stelle.

Das hochadlig „Fürst“ betitelte Bauprojekt ruht seit Wochen. Woelffer hat Anlass zu der Befürchtung, dass das Projekt unmittelbar vor einer Pleite steht. Am Freitag werde vor dem Luxemburger Insolvenzgericht über die von einem Minderheitsgläubiger beantragte Insolvenzeröffnung verhandelt, heißt es in der Pressemitteilung.

Es wäre kein Wunder, wenn nun auch Woelffer die Puste ausgeht. Nach dem Schillertheater bespielt sein Theaterunternehmen nun das Theater am Potsdamer Platz, die Bühnen sind zu groß für diese Crew und auch für das Genre der gepflegten Abendunterhaltung mit Staraufgebot. Es ist bewundernswert, dass sie so lange durch- und das Publikum bei der Stange halten. Das kann nur für eine Übergangszeit funktionieren.

Die Eröffnung des neuen Theaters war für Ende 2022 geplant. Doch das Objekt sei immer wieder verkauft worden, so Woelffer, sodass der ursprüngliche Termin nicht eingehalten werden konnte. Bis vor kurzem habe Woelffer noch gehofft, dass er Ende 2024, spätestens Ende 2025 mit der Komödie an den Kurfürstendamm zurückziehen könnte. „Doch jetzt scheinen die Zeichen auf Sturm zu stehen.“

Ohne feste Spielstätte sei die Zukunft der Komödie ungewiss. Schon jetzt kann die Bühne nicht kontinuierlich spielen. „Statt 350 Vorstellungen im Jahr wird jetzt nur an 150 Tagen gespielt. Das Theaterteam, das aus 50 Mitarbeitern besteht, ist schon seit einigen Monaten in Kurzarbeit. Das Theater am Potsdamer Platz kostet jeden Tag, an dem dort Aufführungen stattfinden, mehr als 10.000 Euro Miete“, heißt es in dem Appell von Woelffer. Er richtet sich an den Senat, denn für ihn ist klar, dass nicht nur für sein Theater Gefahr droht. „Wenn diese Baustelle zur Bauruine wird, steht der Kudamm vor dem Aus.“