Wieder schlendert Taner Sahintürk durch unsere Stadt, diesmal als Adem. Wieder folgt ihm oder führt ihn eine Jazz-Band mit coolem und ruhigem Schritt (Live-Musik von Jörg Gollasch und Lukas Fröhlich). Licht in Fenstern, Autos, die gedankenversunken an Ampeln warten, Passanten, die auf ihren Wegen zu schlafwandeln scheinen. In „Berlin Kleistparkt“, dem zweiten Teil der Berlin-Trilogie von Hakan Savas Mican, steht Adem, die Hauptfigur, anders als Can im ersten Teil, „Berlin Oranienplatz“, nicht kurz davor, in den Knast einzufahren, sondern mit seiner Freundin, der israelischen Jüdin Moria (gespielt von Sesede Terziyan), in eine Eigentumswohnung in der Skalitzer zu ziehen. Die beiden hat der Zufall zusammengeführt, sie sind seit zwei Jahren Nachbarn im titelgebenden Kiez.

Seltsamerweise ist Adem ganz ähnlichen seelischen Kräften und krisenhaften Zweifeln ausgesetzt wie Can, vielleicht sogar in noch grundsätzlicherer und bedrückenderer Weise, denn während im ersten Teil eine Läuterung bevorstehen könnte, nachdem Can sein Leben an die Wand gefahren hat, scheint Adem erwachsen werden zu wollen und vergeblich den Anfang eines erfüllten Lebens zu suchen. „Ich bin Anfang vierzig und habe keine Lust auf Spielchen“, behauptet er, kommt aber an keinem Ball vorbei, ohne ein bisschen zu kicken und er verliert die Fassung, wenn seine Mutter Meryem (live: Cigdem Teke/ im Video: Sema Poyraz) aufkreuzt.

Kein Wunder: Als Meryem in den Siebzigern nach Deutschland ging, um für ein besseres Leben zu schuften, ließ sie ihre ersten beiden Kinder sechs- und achtjährig zurück. Eine weitere Tochter kam 1974 hier zur Welt, und Meryem brachte sie mit vier Monaten zurück in die Türkei. Mit Adem verfuhr sie vier Jahre später ähnlich. Später kreuzten sich die Lebenswege, Meryem ging zurück, um sich um die Haselnussplantage zu kümmern, Adem versuchte in Berlin Wurzeln zu schlagen. Jetzt hat Meryem Krebs im Endstadium, sieht ihr eigenes Leben verpfuscht und in Trümmern.

Sie verkauft die Plantage und möchte auf den letzten Drücker das Lebensglück ihres Sohnes erzwingen, zum Beispiel indem sie seine Freundin kennenlernt, mit Geschenken überhäuft, unter anderem selbstgestrickten Babysöckchen. In Adem bricht das Trauma wieder auf, er fühlt sich wieder geparkt und verlassen. Sein Lebensentwurf erscheint ihm fremd, und Moria denkt gar nicht daran, ihn in seinem Glauben an eine gemeinsame Zukunft zu bestärken. Im Gegenteil, abgesehen davon, dass ihnen der Nahost-Konflikt in die Beziehung funkt, reifen in ihr Karrierepläne, die sie nach New York locken würden.

Der Abend spielt auf leerer Bühne, ist zusammengesetzt aus schnellen, ziemlich aggressiven Spielszenen, Videoszenen, teilweise extra produziert, teilweise aus Micans Schaffen als Filmemacher. Dazu kommen Lieder über Liebe und Sehnsucht. Einen authentischen, autobiografischen Einblick bietet eine Videoinstallation, in der Micans Mutter auftritt und das in einer leeren Berliner Wohnung aufgestellte Porzellan inspiziert, das sie im Keller gelassen hat, als sie in die Türkei zurück ging. Das Geschirr muss weg, die Wohnung wird aufgelöst.

Sie nimmt die einzelnen Stücke in die Hand, erzählt, in welchem Jahr sie sie wo angeschafft hat, bei Karstadt oder Woolworth. Tassen mit Goldrand, Kristall, Porzellanfiguren – darunter Vögel, die sie zwar liebt und gern echte gehabt hätte, wofür aber die Zeit fehlte. Welch ein Symbol: zerbrechliche Kostbarkeiten, die für die Verheißungen eines besseren Lebens standen, und die nun als kitschiger Tinnef an den Trödelladen verschenkt werden. „All dieses Zeug hier bedeutet mir nichts. Gar nichts. Kein Reichtum der Erde bedeutet mir etwas. Diese Leere, dass ich von euch getrennt war, kann ich nicht füllen. Selbst wenn ich mich dafür zerreißen würde. Deswegen bin ich sehr traurig.“

Seltsam, wie wenig mehr man von Adem erfährt. So als hätte nichts Eigentliches Platz und Bedeutung in seinem Leben neben seiner Geschichte als verlassenes Kind. So, als würde seine Mutter ihm ihre Leere weitergeben. So, als hätte sie ihm, die ihm ein besseres Leben verschaffen wollte, die Chance auf ein eigenes Leben genommen.

Hakan Savas Mican findet den Ton zwischen Poesie und Pathos. In seiner Art zu erzählen, in seinem Bekenntnis zur Vergeblichkeit, liegt vielleicht sogar Trost. Der Trost, immerhin scheint doch Teil einer erzählbaren Geschichte zu sein. So wie andere in dieser Stadt. Hinter jedem Fenster. Man sollte viel öfter in Berlin spazieren gehen und dieser Stadt zuhören. Mican öffnet einem dafür Ohren, Augen und Herz. Seine Theaterabende verfügen über die Kraft echter Begegnungen. Man möchte fast von Heimatgefühl sprechen.

Berlin Kleistpark 17., 18. Dezember, 13., 16.Januar, 19.30 Uhr im Gorki, Karten unter Tel.: 20221155 oder www.gorki.de