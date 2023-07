Die Konjunktur bröckelt, Zinsen und Inflation sind oben, wir haben einen Regierungswechsel in Berlin, der Haushalt wird verhandelt, es stehen sechs Milliarden zu viel auf der Liste des Finanzsenators Stefan Evers (CDU), der am kommenden Dienstag dem Kabinett seinen Entwurf vorstellen wird. Für die einen beginnt ein Spiel mit Zahlen und Begehrlichkeiten, ein Kampf um Wählergunst. Und dann gibt es die, die es am Ende betrifft und die wissen, dass ein Hammer über ihnen schwebt.

Beispiel Rambazamba: Das künstlerisch agile und experimentierfreudige Berliner Theater für Menschen mit und ohne Behinderung geht nun in den Sommer ohne zu wissen, wie seine Zukunft aussieht. Rambazamba hat einen festen Titel von 1,3 Millionen Euro im Landeshaushalt und ist damit strukturell unterfinanziert. In den letzten beiden Jahren wurde dies durch den Griff in Extratöpfe und Projektfördermittel aus dem Etat des Kultursenators ausgeglichen. Es ging dabei um 150.000 Euro, noch immer zu wenig, das wusste Klaus Lederer (Die Linke) und versprach, diese Gelder künftig auf 250.000 Euro aufzustocken.

Es geht um die Existenz von Ensemblestellen

Nun heißt der Kultursenator Joe Chialo (CDU), und Lederers Versprechen gelten wenig. Das muss jedenfalls der Geschäftsführer und Intendant des Hauses Jacob Höhne fürchten, der es durch Kooperationen mit renommierten Häusern, Institutionen und Regisseuren geschafft hat, sein 35-köpfiges Ensemble weiter ins Zentrum der Wahrnehmung zu rücken. Ein Kampf, der Hartnäckigkeit und Kränkungsresistenz erfordert – und schlaucht. Die Hoffnung auf eine versprochene und nötige Sanierung der Spielstätte hat Höhne schon wieder fahren lassen.

Nun zum Spielball von mehr oder weniger wohlmeinenden Abgeordneten und parteipolitischen Gefechten zu werden und dabei die Existenz von Ensemblestellen in Gefahr zu wissen, reißt an den Nerven. Die Verhandlungen bis zur Gesetzreife des Haushaltsplans werden bis Ende des Jahres dauern, derweil müssen die nächsten Rambazamba-Projekte geplant werden; Vereinbarungen und Spielpläne bleiben unter Vorbehalt. So schmerzt Demokratie in wirtschaftlich schlechteren Zeiten.