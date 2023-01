Ariel Ashbel feiert mit „The Names“ Jugendgottesdienst im HAU2

Es fängt so schön an. Da tritt ein düsterer Mensch im schwarzen Umhang und mit tief ins Gesicht gezogener Mütze hinter dem Vorhang hervor, setzt sich mit Schwung an den Flügel und haut energisch in die Tasten. Was dann erklingt, ist so schockierend stark, so fremdartig groß, dass man erst einmal alle Sinne und Gedankenzugänge öffnen muss, um zu verstehen, was eigentlich passiert. Plötzlich stehen zwei weitere Personen neben ihm, ebenso geheimnisvoll verhängt wie er, doch mit schwarz-goldenem Schimmer im Gewand und einer morbiden Art-déco-Eleganz umflort. Die eine beginnt im schmetternden Sopran zu singen, der andere im sonoren Rezitativ einen Text einzusprechen. Es handelt sich um ein Duett aus Arnold Schönbergs Opernfragment „Moses und Aron“, das den zentralen Schlagabtausch der beiden biblischen Brüder in ihrer alttestamentarischen Geschichte auf den Punkt bringt: Es geht um Gott selbst und wie er zu fassen ist.

„Kein Bild kann dir Bild geben vom Unvorstellbaren“, bäumt sich der weltskeptische Moses auf. Aber „kannst du lieben, was du dir nicht vorstellen kannst?“, kontert sein Bruder Aron, und Schönbergs Zwölftonmusik peitscht Sängerin und Rezitator in dramatische Klangskalen dazu. Faszinierend scharf ist dieser dunkel funkelnde Beginn, in den sich bald auch ein knackender Elektrosound mischt, während das kalte Lichtkegel werfende Lampengerüst oben sich langsam gen Zuschauerköpfe senkt, als drohe der metaphysische Überbau selbst.

Ja, es wird sehr religiös an diesem Abend, den Ariel Ashbel nach dem 2. Buch Mose, dem „Exodus“, benannt hat, das im Hebräischen „Buch der Namen“ heißt und von der Geburt des Propheten berichtet, der das Volk Israel bald aus der ägyptischen Knechtschaft führen wird. Das Religiöse ist nicht das Problem an diesem Spektakel. Man muss ja nicht glauben, um die darin gestellte Frage, wer oder was Gott eigentlich ist und wie man ihn erkennt, interessant zu finden. Leider nur bleibt diese Auseinandersetzung nicht in der dramatisch knirschenden Vielschichtigkeit, die Schönbergs Oper angeschlagen hat. Bald taucht ein weiterer Performer auf, der Autor Senthuran Varatharajah, der salbungsvoll einen eigenen exegetischen Text zum Exodus vorliest und damit jede spielerische Ebene verlässt.

Die Performance wird zur Predigt im Discoambiente, die im Wechsel mit allerlei spektakulären Laserlightshows, Elektroknackeffekten und gefälligen Pop-Gospels eines „Show Choir“ das religiös unbeschlagene HAU2-Publikum mitwippen lässt. Sympathisch sind Varatharajahs Gedanken durchaus, die Gott als fließendes, sich permanent veränderndes Wasser vorstellen. Es gebe keinen allmächtigen, ewigen Gott, wie „die Kirche“ (sic!) meine, nur einen verletzlichen, schwachen, der von der Gunst der Menschen abhänge. War Varatharajah je auf einem Kirchentag? Nach Madonnas „Like A Prayer“ fehlte nicht mehr viel und das Publikum hätte angefangen zu beten. Jedem Oberhirten müssten Freudentränen kommen.

