Die für Donnerstag angekündigte Premiere auf der großen Bühne des Gorki-Theaters wird verschoben, das teilt das Haus mit. „Frankenstein“ könne demnach wegen eines Todesfalls im engsten Familienkreis des Regisseurs Oliver Frljic nicht stattfinden. Für denselben Abend, der zugleich auch der Eröffnungsabend des 6. Berliner Herbstsalons „Lost – You Go Slavia“ ist, bietet das Haus Alternativen an.

Alternatives Programm

Marina Frenks neue Studio-Produktion „Eine Niere hat nichts mit Politik zu tun – Gespenster des Totaliautaripostkommupseudoerasiismus“ wird nun doppelt aufgeführt, um 19 und um 21 Uhr. Bereits ab 18 Uhr werden im Gorki-Foyer Werke des Herbstsalons enthüllt. Und auf der großen Bühne läuft ab 19 Uhr – bei freiem Eintritt – der Film „Quo vadis, Aida?“ von Jasmila Žbanić, ein preisgekröntes Kriegsdrama über den Völkermord von Srebrenica, das zum Programm des Herbstsalons gehört.



Die „Frankenstein“-Premiere wird dem Vernehmen und der vorläufigen Planung nach erst im nächsten Jahr nachgeholt.



Weitere Informationen unter Tel.: 20 22 11 15 oder www.gorki.de