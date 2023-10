Umjubelte Premiere an der Deutschen Oper: Dreimal Hoffnung auf ein besseres Leben

Kaum je wurde im letzten Vierteljahrhundert an einem Berliner Opernhaus eine Regieleistung derart bejubelt wie die Premiere von Giacomo Puccinis „Il Trittico“ am vergangenen Sonnabend in der Deutschen Oper Berlin. Die Regisseurin Pına Karabulut, ihre Bühnenbildnerin Michaela Flück und ihre Kostümbildnerin Theresa Vergho wurden mit Bravos schier überschüttet – und das zu Recht.