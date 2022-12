Arien wie Pfauenfedern: Die Oper „Mitridate“ des 14-jährigen Mozart

Sängerische Glanztaten und viel Tempo bei den Barock-Tagen: Satoshi Miyagi inszeniert an der Staatsoper mit Anleihen an abstrakte japanische Theatertraditionen.

Die Inszenierung einer Opera seria, dieses seltsamen spätbarocken Monsters, ist auch in Zeiten einer aus allen stilistischen und erzählerischen Verpfichtungen entlassenen Regie eine Herausforderung. Die gewundenen, sowohl pychologisch als auch dramaturgisch schwer nachvollziehbaren Handlungen, die Isolierung der Figuren voneinander in den langen Arien, die eher der Selbstdarstellung der Sängerinnen und Sänger dienen als der dramatischen Wahrheit. „Mitridate, Ré di Ponto“ ist eine solche späte Opera seria, die erste richtige Oper von Wolfgang Amadé Mozart, komponiert mit 14 Jahren und angesichts dieses Alters ein ewiges Erstaunen aufgrund ihrer kompositorischen Brillanz und expressiven Tiefe.

Natürlich arbeitete Mozart nach Mustern – aber der enorme Ehrgeiz begeistert ihn zum Übertrumpfen der Vorbilder, durch die rätselhaft frühreife Einfühlungsgabe gelingen ihm hinreißende Seelenporträts. Genial der Einsatz des obligaten Horns beim Abschied Sifares von der geliebten Aspasia, unerhört die beschwerten Es-Dur-Farben in der Selbstmord-Arie Aspasias – es ist des Staunens kaum ein Ende. Und schon die Sänger der Uraufführung waren mehr als erstaunt, wie souverän der Maestrino ihre vokalen Vorzüge zu bedienen wusste.

Die Inszenierung an der Staatsoper Unter den Linden, vorgestellt am Sonntag im Rahmen der Barock-Tage, vertraute man Satoshi Miyagi an, der zwar weltweit Preise gewinnt, von dem man in Deutschland jedoch noch nicht viel gehört hat. Er attestiert diesem Operntyp eine große Ähnlichkeit zu japanischen Theaterformen: Auch im Nô- oder Kabuki-Theater würden sich die Personen nach dem Auftritt kaum noch bewegen und nicht miteinander interagieren. Miyagi hat das enge Bewegungsrepertoire der Sänger dem Theater seiner Heimat entnommen – würde man sich, anders als ich, in den Bedeutungen dieser Gesten zurechtfinden, hätte man vermutlich deutlich mehr von der Aufführung.

Alles in Gold

So aber macht Miyagis Prämisse aus „Mitridate“ eine Art Oratorium. Vor einer großen, tempelartigen Treppe treten Figuren in japanischen Kostümen auf – Mitridate als Samurai –, die Figuren führen charakteristische Tiersymbole mit sich. Alles ist in Goldtöne getaucht, was den repräsentativen Glanz der Musik verstärkt.

Das Durcheinander der Handlung bleibt in dieser Form der Darstellung wirr. Mozarts Zeitgenossen hatten einen klaren Vorteil, weil der einem Drama von Jean Racine entnommene Stoff damals dutzendfach als Oper über die Bühne ging. Wir heute stehen reichlich ratlos vor dem Drama der Königssöhne Farnace und Sifare, die sich in Aspasia, die Braut ihres Vaters Mitridate, verlieben, der zu Beginn des Dramas gerade gegen die römischen Legionen verloren hat. Mitridate selbst misstraut allen dreien, kämpft also nicht nur auf verlorenem Posten gegen Rom, sondern auch gegen die eigene Familie. Es wird viel gedroht, viel verraten, verstoßen, verurteilt. Indem davon wenig sichtbar wird, wirkt die Musik mit ihren überlangen Da-capo-Arien – dazu später mehr – wie jene überlangen Pfauenfedern, die den Pfau – oder eben das Drama – an der Bewegung hindern.

Die Sänger sind indes vermutlich glücklich darüber, dass sie die zuweilen exzentrisch virtuosen Partien nicht noch mit Aktionen begleiten müssen, und der Gesang ist in dieser Aufführung fast durchweg auf höchstem Niveau: Ana Maria Labin als Aspasia verbindet von der ersten Arie an höchste Virtuosität mit einer angenehm mild leuchtenden Stimme. Angela Brower als Sifare steht ihr darin kaum nach, bringt aber ein etwas kernigeres Timbre mit, das ihrer Männerrolle angemessen ist. Paul-Antoine Bénos-Dijan hat als Farnace die größte Entwicklung auszumessen vom Rom-nahen und zur Gewalt neigenden Soldaten zum empfindsamen, vatertreuen Sohn – und das gelingt seinem Altus ebenfalls in jeder Situation überzeugend. Pene Pati hat in der Titelpartie schier absurde Sprünge zu bewältigen, braucht Tiefe und Höhe in Extremen – und schafft das erstaunlich, aber auch nicht ohne klangliche Brüche gerade in den Lagen, die oberhalb des Tenor-Alltags liegen. Überaus erfreulich sind zudem die improvisierten Kadenzen: Im Da-capo begnügt sich niemand mehr mit verlegenen Dreiklangsbrechungen, sondern fast alle wagen sich auch in andere Tonarten hinein, bevor sie die Sache mit dem Triller beenden.

Die musikalische Leitung hatte Marc Minkowski, im Graben saßen die von ihm gegründeten Musiciens de Louvre. Die legen vom ersten Takt an druckvoll los, man hört das zunächst gern, das Orchester hat Kraft und Charakter. Aber noch im ersten Akt denkt man: Warum klingt das alles so martialisch? Wo bleibt der Wechsel der Affekte, der doch eigentlich für die Opera seria charakteristisch ist?

Minkowskis Temperament, eben jener Druck, der vom Start an so überzeugend ist, wirkt alsbald einigermaßen planierend auf die Musik ein. Statt den Punkt zu finden, an dem so eine Arie sich selbst trägt, also ihr spezifisches Tempo, ihre großryhthmische Balance, schiebt er sie immer wieder an, als könnte sie anders nicht vom Fleck kommen. Man spürt gewissermaßen Minkowskis Sorge, das Da-capo könnte als lang empfunden werden – und diese Sorge überträgt sich auf den Hörer und trübt seine Freude daran.

Zum Schluss schiebt der Regisseur den Tempel nach hinten und zeigt jene schwarz-rauchenden Trümmer, die auch am Anfang der Inszenierung standen: Krieg bildet den düsteren Hintergrund des Dramas. Die Figuren singen dazu: „Niemals werden wir dem Kapitol uns beugen. Immer Krieg soll dieser hochmütige Geist, der sich anmaßt, der ganzen Welt die Freiheit zu entziehen, durch uns erleben.“ Am Ende springen Stück wie Regisseur dem Betrachter mit unverhoffter Aktualität ins Gesicht.

Mitridate 7., 9. Dez., 19 Uhr; 11. Dez., 18 Uhr in der Staatsoper Unter den Linden, Karten und Informationen unter staatsoper-berlin.de