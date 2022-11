Aufgezwungene Opferrolle: Drei Schwestern of Colour

Dick ist das Brett, das das Theaterkollektiv Glossy Pain mit seiner in der Volksbühne gastierenden Produktion „Sistas!“ bohren will. Und man kommt nicht leichter durch, weil die Dramaturgie gleich mehrere Schichten übereinander leimt. Golda Barton hat Tschechows „Drei Schwestern“ überschrieben und das Geschehen ins West-Berlin der Nachwendezeit transponiert: Hier treffen sich drei Schwestern of Colour in der Zehlendorfer Wohnung zum Geburtstagfeiern, der Vater (Aloysius Itoka), ein ehemals in Deutschland stationierter GI, kommt aus seinem neuen Leben zurück zu Besuch und fängt etwas mit der geschäftstüchtigen Nachbarin Natty (Amanda Babei Vieira) an.

Die Atmosphäre des Übriggebliebenseins, die das Tschechow-Stück nach dem Abzug der Soldaten schafft, drückt auch hier, nach dem Weggang der amerikanischen Truppen, auf die Stimmung. Die älteste Schwester Olivia (Isabelle Redfern) ist deprimiert von ihrem Lehrerinnenjob an einer Neuköllner Schule mit hohem Anteil von migrantischen Schülern. Die mittlere, Masha (Diana Marie Müller), ist schon unbeschwerter, schließlich liegt sie dem reichen Langzeitstudenten Joachim auf der Tasche, der es als Herausforderung versteht, dass Masha von einem anderen schwanger ist. Ivy, die Jüngste (Pia Amofa-Antwi), möchte gern Schauspielerin werden.

Theaterschaffende mit Diversitätsanspruch

Die Dialoge plätschern so dahin, mit leichter Amplitude zwischen Melodram und Sitcom. Anders als bei Tschechow braucht es für die tranige Resignation, die tunlichst verschluckte Lebensgier keine alten weißen Männer, die ergibt sich aus den durchaus organisch eingeflochtenen Diskursschleifen zum Thema struktureller Rassismus, kulturelle Aneignung, Othering, Feminismus, Identitätspolitik, Korrektheitsfallen. Sie legen sich wie Schlingen und Fesseln um die Frauen, die gar nicht die Absicht hatten, die aufgezwungene Opferrolle anzunehmen. Die Dramaturgie hat aufgepasst, das kein Aspekt der Diskussion unter den Tisch fällt, auch die Selbstreflexion als geförderte Theaterschaffende mit Diversitätsanspruch gehört dazu.

Für Auflockerungen aus dem Handbuch der Theatermittel sorgen großflächige Projektionen von Bildern aus vergangener GI-Zeit, eine eingebaute Schwertschlucknummer, Stieleisverkauf-Improvisation und eine Handvoll Kunstlieder, unter anderem von Heine, die die überangepasste Olivia zum Vortrag bringt. Begleitet wird sie von der virtuosen Pianistin Ming (Soo Jin), die ihre Comedy-Begabung bei einem Asia-Klischee-Stand-up zum Besten gibt und dabei fast übergangslos von der abgeklärten Kulturdiskursteilnehmerin zum Samurai und zur Imbissverkäuferin wechselt.

Einladung zum Mitdenken

Als Regisseurinnen zeichnen Katharina Stoll und Isabelle Redfern verantwortlich, aber mitgedacht und mitgeredet wurde offensichtlich von vielen und auch das Publikum darf sich abgeholt fühlen und mitdenken. Dass man genervt ist von der freudlosen Ziel- und Ausweglosigkeit des sich immer schneller drehenden und immer weiter abhebenden Diskurses, geht schon in Ordnung. Und auch wenn der Humor nicht immer zündet, ist man froh, dass er bemüht wird und man sich eingeladen fühlen darf.

Sistas! Volksbühne (3. Stock), 17., 20., 21. November, jeweils 19 Uhr, Karten unter Tel.: 030 24065777 oder www.volksbuehne.berlin