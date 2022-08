Die Redaktion von Theater heute, die das alljährliche Quorum der Kritikerumfrage zum „Theater des Jahres“ in ihrem wie immer inhaltsreichen und debattierfreudigen Jahrbuch veröffentlicht, schlägt Parolen des theaterbetrieblichen Selbstzweifels und Wohlmeinens an: „Ist die Branche erschlagen von pandemiebedingt angestauter Premierenfülle, vielen Ausfällen und Unsicherheiten? Oder ist nach halbwegs überstandenem Corona-Desaster eigentlich jede Bühne ein Sieger?“

Wir wissen es doch auch nicht und sind unmutig, so kurz vor dem Beginn der neuen Spielzeit. Der Premierenstau der Lockdowns hat sich einerseits schnell und folgenlos versendet, andererseits dennoch zu viel Aufmerksamkeit und Kapazitäten von den mehrfach verschobenen Neuproduktionen gefressen. Und wehe, einer stellte angesichts der schwierigen Bedingungen die Relevanzfrage: Was kann uns die Gegenwartskunst Theater in dieser Krise der Gegenwart geben?

Arm an Höhepunkten

Die Spielzeit zeigte sich zumindest in Berlin als derart versehrt und arm an Höhepunkten, dass sich der hier schreibende Kritiker außerstande sah, sich mit seinem Input an der Theater-heute-Umfrage zu beteiligen; die verbliebenen 45 im deutschsprachigen Raum verstreuten Mitstimmenden mussten auf ein verwässertes Programm zurückblicken.

Noch deutlicher als bisher wird dabei klar, dass das Votum der an der Jahresumfrage teilnehmenden Kritikerinnen und Kritiker stark von dem Tableau der Jury beeinflusst ist, die zuvor für das Theatertreffen unterwegs war. Die drei meistgenannten Inszenierungen des Jahres waren im Mai in Berlin zu sehen, und dabei dürfte es keine Überraschung sein, dass Claudia Bauers Ernst-Jandl-Abend „humanistää!“ vom Wiener Volkstheater auf Platz eins landete und auch gleich das „Bühnen- und Kostümbild des Jahres“ von Patricia Talacko und Andreas Auerbach mitriss.

Wo bleibt der große Wurf?

Dieser Abend war mit einem Seufzer der Erleichterung aufgenommen worden, nachdem das Theatertreffen ansonsten eher von diskursiven, installativen, unterspannten, vorsichtigen, selbstzweiflerischen, sinnlich und spielerisch verhaltenen Arbeiten bestimmt war. Zwei bessere davon landeten mit jeweils vier Voten auf den folgenden Plätzen: Christopher Rüpings „Das neue Leben“ nach Dante Allighieri, Meat Loaf und Britney Spears (Schauspielhaus Bochum) und Helgard Haugs „Good night. All right“ (HAU, Berlin u.a.) über den dementen Vater und ein vermisstes Flugzeug.

Auch die Kür der Häuser zum theaterpolitisch wichtigen und öffentlichkeitswirksamen Titel „Theater des Jahres“ folgt dem Wahrnehmungsschwerpunkt: Das Schauspielhaus Bochum bekommt sechs, das Wiener Volkstheater vier Stimmen. Hier erscheint das Umfragesystem schon sehr randmonistisch und anfällig für Absprachen.

Mit etwas deutlicherer Entschiedenheit wurden die „Schauspielerin und der Schauspieler des Jahres“ gekürt, auch dies wichtige und marktwertsteigernde Einträge in der Vita: Lina Beckmann (elf Stimmen) für ihren von Karin Beier inszenierten Richard III. und Samouil Soyanov (zwölf Stimmen) unter anderem auch für seine Rolle in „humanistää!“. Keine Frage, wir haben uns auch amüsiert, aber letztlich war es eine literarische Kompilation, die eher selbstverliebt und spielerisch als mit Wucht auf die Gegenwart Bezug nimmt.