Nachdem zum Auftakt das hehre Klassenziel formuliert wurde (rechtskonformes und respektvolles Handeln), macht der Werte- und Verhaltenskodex des Deutschen Bühnenvereins im zweiten Paragrafen die Grundeinstellung aller Unterzeichnenden ex negativo klar und benennt, was es zu vermeiden gilt: „Ich unterlasse jede körperliche, sprachliche oder gestische Form von Übergriff oder Diskriminierung.“ Sofort treten einem konkrete Fälle vor Augen, bei denen von rassistischen Witzchen und Blicken auf Brüste die Rede war, von nächtlichen SMS mit anzüglichem Inhalt, sexistischen Verbalinjurien in der Kantine, von der sprichwörtlich gewordenen Besetzungscouch und Schlimmerem.

Hier sind wir bei den beiden Kernbegriffen, die alles, was in der Kommunikation schieflaufen kann, auf einen Nenner bringen. Entweder ich respektiere die Grenzen des Gegenübers nicht, werde also übergriffig, oder ich respektiere mein Gegenüber nicht, indem ich ihn aufgrund meiner Wertvorstellungen und Vorurteile herabwürdige und ihn somit von mir abgrenze. Durch dieses Spannungsfeld wird sichtbar, dass die Kommunikation ein Spiel von Verbindung und Abgrenzung, von Nähe und Distanz ist, bei dem die Parteien einander unabhängig von ihrer Position im Machtgefüge gleichwürdig gegenüberstehen sollten. Das gilt übrigens dem 2019 gestorbenen dänischen Familientherapeuten Jesper Juul zufolge auch für Eltern-Kind-Beziehungen.

Man müsste naiv sein, wenn man glaubt, dass niemand, der im Theater- und Orchesterbetrieb zu Amt und Würden gekommen ist, vorsätzlich unmoralisch handelt und seine Machtposition aus niedrigen Beweggründen ausnutzt – sei es, um sich zum Beispiel mittels Erpressung Gelegenheiten für sexuelle Handlungen zu verschaffen oder um das Wohlgefühl von Überlegenheit selbst auszukosten. Warum sollte es in Kulturbetriebskreisen keine Übeltäter geben? Interessanter wird es, wenn man davon ausgeht, dass alle Beteiligten mit höheren Beweggründen und in bester Absicht aufeinander zugehen, einander dann aber doch verletzen, kränken, misshandeln, in den Burn-out treiben und nach dem Clash verdattert neben sich stehen und nur eins wissen: dass man selbst unschuldig ist.

Beide – Übergriffigkeiten und Diskriminierungen – können unbewusst geschehen, letztlich sind sie vermutlich sogar unvermeidbar und gehören zum Risiko von Begegnungen und Dialogen. Empathie, Selbstkritik und Gesprächsbereitschaft sind vonnöten. Mal sehen, worum es im nächsten Paragrafen geht ...