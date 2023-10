Buletten allein sind zu wenig: Eine neue „Marlene“ im Renaissance-Theater

Sie war eine große Schauspielerin, eine tolle Sängerin, eine charismatische Persönlichkeit: Marlene Dietrich, geboren 1901 in Schöneberg, gestorben 1992 in Paris. Und sie ist bis heute ein Role Model für alle, die klassische Geschlechtermuster nicht akzeptieren wollen. Marlene Dietrich trug früh Hosen, genoss den ersten Filmkuss mit einer Frau in der ganzen Kinogeschichte, liebte auch privat nicht nur Männer, lebte emanzipiert ihre Unabhängigkeit.

Für den niederländisch-deutschen Entertainer, Musiker und Musicaldarsteller Sven Ratzke war sie schon früh eine Inspiration. Nun darf er sie am Renaissance-Theater in dem Stück „Marlene“ von Pam Gems spielen. Das ist keine leichte Aufgabe: Vor 25 Jahren nämlich triumphierte hier Judy Winter in der gleichen Rolle und feierte jahrelang Triumphe. Die Erwartungen an die Neuinszenierung von Guntbert Warns waren hoch: Wie würde Sven Ratzke sich gegen Judy Winters Interpretation behaupten? Und wie würde er sich als Mann die Legende Marlene aneignen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Man hat also ein bisschen am Text gebastelt, zwei Monologe von Connie Palmen hinzugefügt und die Handlung zum Teil in die Pariser Wohnung der Dietrich verlegt. Die Rolle ihrer persönlichen Assistentin wurde aufgewertet: Johanna Asch als Vivian holt Buletten mit Senf für die Chefin, schüttelt ihr die Kissen auf, hilft beim Umkleiden, spendet Trost, falls gewünscht. Das Bühnenbild von Ezio Toffolutti wird von Spiegelwänden begrenzt und zeigt manchmal die dreifache Marlene. Ein prächtiger Schrankkoffer steht bereit und daneben ein Bett.

In das hat sich Marlene nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit geflüchtet und bis zu ihrem Tod dreizehn Jahre darin verbracht. Jetzt denkt sie zurück, schimpft, kommandiert, kokettiert, kramt ihr Fotoalbum mit Prominenten hervor, die sie umschwärmten. Wir sehen sie als alte Frau und außerdem noch bei einem Konzert.

Sven Ratzke ist schminktechnisch seinem Vorbild sehr ähnlich und die Kostüme von Ian Griffiths sind prächtig. Alle geben alles, bloß bleibt der Abend trotzdem seltsam distanziert. Will man „Marlene“ aufführen oder doch eher eine Travestieshow zu diesem Thema? So im Stil der Irmgard-Knef-Camouflagen des Ulrich Michael Heissig? Denn wie entschlossen sich Sven Ratzke auch in das Abenteuer Marlene Dietrich stürzt, seine Darbietung wirkt hölzern, parodistisch und ohne Ausstrahlung.

Ob das an den ungewohnt jazzig gegen den Strich gebürsteten musikalischen Bearbeitungen der Lieder liegt, für die Jetse de Jong zuständig ist, der selbst am Flügel begleitet? Sei es „La vie en rose“ oder „Wenn ich mir was wünschen dürfte“, alles klingt straff, zackig, mitunter wieder monoton vergurgelt und um den Preis der Aktualisierung ziemlich blass und austauschbar. Sven Ratzke singt gut, nur richtiger Marlene-Charme kommt einfach nicht auf. Angst vor dem Original oder eine unschlüssige Umgehungsstrategie, die irgendwie doch ans Ziel bringen soll? Man hätte den Beteiligten gern gratuliert. Aber Marlene Dietrich spielt in einer anderen Liga.



Marlene 10.,11.,13., 14.,15.,24.–29. Oktober, Renaissance-Theater, Karten und Informationen unter Tel. 030 3124202 oder renaissance-theater.de