Vor Tagen schon konnte man solche verzweifelten Hilferufe auf Ebay lesen: „Hallo Ihr Lieben, ich suche Karten für die wunderbare Christiane Rösinger im HAU. In der Zeit vom 22.–25.11. Eine Karte wäre toll. Oder auch mehr. Abend ist egal.“ – Wir treffen die begehrte Christiane Rösinger ein paar Tage vor der Premiere am 22. November im HAU 1, zwischen den Proben für ihr feministisches Singspiel „Planet Egalia“. Ein paar Karten gibt es übrigens doch noch.

Sie haben für Ihr Stück ein paar feministische Klassiker verarbeitet, wie muss man sich das vorstellen?

Der erste Teil ist die Adaption dieses 70er-Jahre-Schinkens der norwegischen Autorin Gerd Brantenberg „Die Töchter Egalias“, das war damals ein feministischer Bestseller. Ich habe es aber erst vor zwei Jahren kennengelernt, obwohl ich 1961 geboren bin und 1981 schon feministisch interessiert war. Und der zweite Teil beruht auf drei feministischen Utopien amerikanischer Autorinnen aus den 70er-Jahren. Da geht es um eine Welt ohne Eigentum, ohne Klassenunterschiede.

Auch ohne Geschlechterunterschiede?

Manchmal sind die Männer tot, ausgestorben. Bei Marge Piercys „Woman on the Edge of Time“ gibt es zwar Männer und Frauen, aber das Geschlecht spielt keine Rolle. Und im „Winterplanet“-Roman von Ursula Le Guin sind die Menschen nur drei Tage im Monat geschlechtliche, sexuelle, fortpflanzungsfähige Wesen, und hinterher gibt es wieder keine Geschlechter mehr. So praktisch und toll, dass man damals schon so weit gedacht hat!

Das Thema Gender wird ja heute eher angestrengt diskutiert, aber Sie haben daraus ein Singspiel gemacht. Warum?

Natürlich ist das Thema heute total en vogue, alle reden über Identitätspolitik und streiten sich darüber. Ein Singspiel aber ist ein heiteres Stück mit Liedern. So ein bisschen wie bei Nestroy. „Die Töchter Egalias“ ist eine Persiflage auf die Verhältnisse in den 70er-Jahren in der Bundesrepublik. Männer gehen arbeiten, Frauen sind Hausfrau, haben die Kinder zu versorgen und nicht viel zu sagen. Nur ist es im Roman genau umgekehrt.

Bevor das Aufnahmegerät an war, haben Sie das Singspiel und das Musical als die theatralischen Formen der Zukunft bezeichnet.

Ach, das hab ich so dahingesagt. Aber tatsächlich habe ich mich früher überhaupt nicht für Theater interessiert. Ich fand es meistens langweilig, verstaubt und auch zu künstlich. Theater schließt viele aus. Auch, weil es den Leuten zu anstrengend ist. Die gehen dann eher ins Musical oder in die Boulevardkomödie. Ich finde es interessant, ein Genre zu wählen, das ein bisschen belächelt wird, und damit eine Message zu transportieren.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Zur Person Die Musikerin und Autorin Christiane Rösinger, aufgewachsen in einem Dorf in der Nähe von Rastadt, lebt seit 1985 in Berlin. Sie war Gründerin, Sängerin und Texterin der Berliner Bands Lassie Singers und Britta. In den 90er-Jahren war sie eine der Betreiberinnen der Flittchenbar am Ostbahnhof. 2008 veröffentlichte sie ihren ersten Roman „Das schöne Leben“.

„Planet Egalia“ ist ihre zweite Produktion am HAU. 2020 hat sie dort „Stadt unter Einfluss – das Musical zur Wohnungsfrage“

Wie sind Sie überhaupt zum Singen gekommen?

Ich hab mit meiner Mutter immer viel Musik gehört, beim Geschirrabspülen haben wir „My Fair Lady“ gesungen. Ich bin ja eigentlich ein eher melancholischer Mensch und hab deshalb eine Sehnsucht nach einem Leben, das so beschwingt ist, dass man immer singen würde.

Gibt es im Stück einen Titelsong?

Es gibt ein geflügeltes Wort: „Schließlich sind es immer noch die Männer, die die Kinder bekommen“. Der Satz fällt immer, wenn die Männer irgendwelche Emanzipationsbestrebungen zeigen. Frauen gebären die Kinder in einer öffentlichen Zeremonie und geben sie dann den Männern, denn nur diese sind in der Lage, sich um sie zu kümmern.

Eine öffentliche Gebärzeremonie?

Mit viel Musik. Da gibt es zum Beispiel die Fruchtwasserhymne.

Bitte zitieren Sie ein Stück Text aus der Fruchtwasserhymne.

„Warmes, weiches Wasser“. Das ist auch eine Hommage an die Band Malaria und ihren Hit „Kaltes, Klares Wasser“ aus den Achtzigern. Es gibt den vierstimmigen Wehensong. (singt) „Wehen, Wehen, Wehen. Sie kommen und gehen, die Wehen. Presswehen, Vorwehen, Senkwehen.“ Für jede Geburtsphase gibt es ein Lied. Das ist es, was solchen Spaß macht. Ich hab auch eine Nationalhymne für das Egalia-Land geschrieben. (singt) „Wo die Wibschen freier atmen, als in jedem anderen Land. Wo Egalias Töchter frauschen.“

Frauschen statt herrschen?

Ja, und Wibschen statt Menschen. (singt) „Land der Freiheit tief im Norden, erkämpft von tapfren Frauenhorden.“ Fast alle, die auf der Bühne stehen sind Musikerinnen, aber Schauspiel-Laien. Es sind Freunde oder Leute, die ich von meinen Flittchenbar-Shows oder aus dem Südblock kenne. Manche sagen erst: Ich kann in der Band mitspielen, aber schauspielern kann ich nicht, das hab ich noch nie, nie gemacht. Es geht dann aber doch immer. Musikerinnen sind ja auch Performerinnen. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich als Regisseurin mit echten Schauspielern umgehen sollte.

War für Sie von vorneherein klar, dass Sie das Stück und die Musik nicht nur schreiben, Regie führen, sondern auch selbst mitspielen würden?

Doch, schon. Ich steh einfach gern auf der Bühne. Und meine Figur der Direktorin Bram, so eine herrschsüchtige, dominante Familienmutter – darauf hatte ich solche Lust.

Lust auf Herrschsucht?

Das ist einfach eine tolle Rolle. (brüllt) „Kristoffer! Bring mir mal das Telefon.“ Das ist halt leicht zu spielen und macht einfach Spaß.

Dorothea Tuch Probenfoto von der Inszenierung „Planet Egalia“ im HAU Berlin. Links vorne: Christiane Rösinger.

Wer sind Sie im zweiten Teil?

Da bin ich ich. Ich singe ein paar Lieder und kläre darüber auf, dass die romantische Zweierbeziehung Frauen daran hindert, dass es für sie vorwärts geht mit dem Feminismus.

Glauben Sie das wirklich?

Ja. Ich hab vor ein paar Jahren ja auch ein Buch dazu geschrieben: „Liebe wird oft überbewertet“.

Warum wollten Sie sich überhaupt mit dem Thema Feminismus beschäftigen?

Ich fand das Buch „Die Töchter Egalias“ einfach lustig. Männer müssen da zum Beispiel Penis-Halter tragen. P-Halter, PHs als Pendant zum BH, für den es auch keine anatomische Notwendigkeit gibt. Und ich konnte mir so gut vorstellen, wie das auf der Bühne wirkt.

Es gibt Penis-Halter auf der Bühne?

Natürlich. Das sind Sonderanfertigungen. Die Kostüme sind überhaupt toll, denn da ist auch alles andersrum. Die Frauen tragen kastenförmige Chef-Anzüge, die Männer verspielte runde Sachen. Im zweiten Teil werden wir etwas ernster.

Geht es da auch um Gender?

Ja, aber nicht nur. Die Utopien waren damals viel weitreichender, radikaler aber auch fortschrittsgläubiger. In den 70er-Jahren glaubten Feministinnen noch, dass die Retortenfortpflanzung sie vom Joch der Reproduktion erlösen würde. Das finden wir heute eher gruselig.

Sie haben vorhin gesagt, dass es im zweiten Teil auch um Eigentumsverhältnisse geht.

Es gab in den Utopien der 70er noch Vorstellungen vom Leben im Kollektiv, von der Abschaffung des Privateigentums. Aber heute? Spätestens beim Erben hört es auf. Alle wollen links, alle wollen queer sein, aber wenn man mal die Eigentumsfrage stellt, oder die Erbschaftssteuer in Spiel bringt – das ist dann schon wieder zu viel. In den 70er gab es noch mehr linke Erben, die haben gesagt: Ich hab da was geerbt, damit kaufen wir ein Haus auf dem Land oder so und ziehen da alle zusammen rein. Und was machen die Leute heute? Die kaufen sich eine Eigentumswohnung für ’ne Million und ziehen alleine rein.

Woran liegt das?

Das weiß ich auch nicht.

Sie sind Jahrgang 1961. Was hat sich denn für Frauen geändert, gebessert?

Ich hab das Gefühl, als müsste jede Frauen-Generation immer wieder von vorne anfangen. Die arbeiten sich immer wieder an denselben Themen ab: Mythos Schönheit, Mythos Alter, wer kümmert sich um die Kinder, wie teilt man die Arbeit gerecht auf. Und alle zehn Jahre erscheint ein Buch, in dem das drin steht, was schon immer drin stand.

Was halten Sie von den Identitätsdebatten der Gegenwart, über geschlechtergerechte Sprache zum Beispiel?

Manche Debatten nerven mich, weil sie zu akademisch geführt werden. Da geht es um den Doppelpunkt, das Binnen-I, Professx. Da kommen doch viele Leute gar nicht mehr mit, oder sie empfinden es als Spinnerei. Aber ich finde gendern schon wichtig. Letztlich kann ja jeder reden, wie er will, aber es sind jahrhundertelang immer die Männer benannt worden. Ich fände es am besten, wenn man es ganz rumdrehen und einfach die weibliche Form als Standard nehmen würde. Man müsste sich aber mehr um anderes kümmern.

Um was denn?

Um Gewalt gegen Frauen zum Beispiel, die kommt auch im Stück vor. Im Jahr werden 300 Frauen von ihrem Partner umgebracht, und dann ist von einem Familiendrama die Rede. Aber das ist Mord. Da ist Sprache wichtig. Kümmern müsste man sich auch um die Lebensverhältnisse von Migrantinnen, oder schlecht bezahlte Frauenberufe. Da müsste es einen Aufschrei geben und nicht immer nur beim Binnen-I. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die eine Seite immer nur darauf lauert, dass die andere was falsch macht. Und die armen alten weißen Männer …

Haben Sie Mitleid mit denen?

Die nerven mich schon auch, und es wird Zeit, dass man die absägt. Ich komme ja aus der Generation, die am meisten unter ihnen gelitten hat, denn sie haben alle Plätze besetzt und wir hatten keine Chance. Aber ein paar alte weiße Männer sind auch ganz in Ordnung. Außerdem bin ich selber ja auch eine alte weiße Frau.