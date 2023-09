Christiane Rösinger ruft im HAU mit einer Gute-Laune-Revue zum Systemwechsel auf

Es ist die Freude an den wiedergewonnenen einfachen Erkenntnissen, die Munterkeit bei der Konfliktsuche und der Trotz des Unterhaltungsbedürfnisses, die diesen weiteren musikalischen Abend von Christiane Rösinger im Hebbel-Theater (HAU 1) tragen. Mit ihrer „Großen Klassenrevue“ stellt sich die als Kleinbauerntochter aufgewachsene, nach West-Berlin gegangene Lebens- und Popkünstlerin (einst Lassie Singers, heute Britta) in eine Reihe mit dem kommunistischen Theaterinnovator Erwin Piscator, der vor knapp hundert Jahren einen Erfolg mit seiner „Revue Roter Rummel“ feierte.

So ziemlich in der Mitte des Abends, der im Rahmen von „Wem gehört die Welt“ läuft, der HAU-Programmreihe zu Klassenfragen, wird mit ernster Miene eine Gardine gespannt und mit standesgemäßer Feierlichkeit das 1934 entstandene Brecht-Gedicht vom armen und reichen Mann aufgesagt, das da lautet. „Reicher Mann und armer Mann standen da und sah’n sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ Das ist also Rösingers zentrale Diagnose, an der sich – Sozialstaat hin oder her, und erst recht auf globale Zusammenhänge geschaut – grundsätzlich nichts geändert hat. Dies gilt auch für den mal mehr, mal weniger abgefederten Kapitalismus unserer bürgerlichen Gesellschaftsordnung, der auf den Prinzipien von Eigentum, Erbschaft, Leistung und Ausbeutung beruht und mithin Ungerechtigkeit und Klassenunterschiede fixiert. Auch wenn sich heutzutage, wie in einem Song zu Beginn festgestellt wird, alle zur Mittelschicht zählen und keiner gern zur Unter- oder Oberschicht gehören will.

Neben Christiane Rösinger, die auch als Kolumnistin und Reimschmiedin knufft, treten sechs weitere stolze Bühnenproletarier auf (Sila Davulcu, Doreen Kutzke, Paula Irmschler, Julie Miess, Minh Duc Pham und Andreas Schwarz). Sie veranstalten ein tatkräftiges Agitprop-Kulturprogramm, singen abwechselnd Lieder, deuten choreografierte Spielszenen an und gruppieren sich zu kleinen reflektierenden Diskussionsrunden, in denen die sozialen und kulturellen Herkünfte thematisiert werden: Drei kommen sogar aus dem Osten und können Positives von der Bildungsgerechtigkeit und dem überwundenen Standesdünkel in der DDR beitragen. Ist das noch ein spätes Kreuzberger Geh-doch-nach-drüben-Echo?

Das Schamdreieck der Erbenseele

Es gibt eine Talkshow-Parodie über Problematiken von Clans und Parallelgesellschaften, also von kulturell abgehängten Kreisen, in denen sich pathologisch asoziale, versnobte, integrationsunwillige Oberschichtler mit ihresgleichen abschotten. Die österreichische Autorin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel tritt als Therapeutin auf, die sich mit dem Problem der Erbscham befasst und ihren Klienten für einen horrenden Stundensatz ein begriffliches Schamdreieck an die Hand gibt, das mit „Offenheit“, „Verzicht“ und „Aufarbeitung“ die Seele, aber eben auch das Konto zu entfrachten hilft.

Schön ist das straff strahlende Lächeln, mit dem Sargnagel die darwinistischen Vorteile ihrer proletarischen Herkunft ins Spiel bringt, als da wären: popkultureller Bildungsvorsprung durch exzessives Dauerfernsehen; körperliche Robustheit im Vergleich zu den zucker- und fleischfrei ernährten Konkurrenten aus bildungsbürgerlichen Haushalten; und Überlegenheit bei Auseinandersetzungen durch die authentische Verwendung von Flüchen, die wir hier nicht wiedergeben und nur andeuten dürfen, dass die rhetorisch unterlegene höhere Tochter zum Austrinken (bzw. Saufen) des Gesäßes (bzw. Oarsch) aufgefordert wird.

Die live von einer Band (Laura Landergott, Paul Pötsch, Albertine Sarges) begleiteten Musiknummern sind allesamt höchst kantabel, warten mit knackigen, manchmal auch knickenden Reimen sowie Refrains auf, die auf Empowerment gestimmt sind. Sie vermögen das Publikum zum Mitschunkeln und zum Spenden von nahezu frenetischen Zwischenapplausen zu motivieren. Die zu erwartenden akklamatorischen Dissonanzen sind bei den Zuschauern nicht aufgetreten, was nicht wenig verwundert, weil wir uns ja im Theater befinden, der Heimat des Bildungsbürgertums, das nicht nur einmal an diesem Abend zum Adressaten von Anklage und Verachtung wird.

Und während der angestellte und ausbeutungswillige Berichterstatter in den frühen Morgenstunden seine noch frischen Eindrücke zu sortieren und in einen Text zu gießen versucht, schleicht sich ein leichtes Missbehagen ein. Dabei hat er den Abend doch mit beschwingter Laune und Ohrwürmern verlassen! Mit großer innerer Beteiligung hat er die freundlich vertonten Ideen zur Umverteilung und Enterbung goutiert und viel Verständnis und Ansteckungsbereitschaft für den Flirt mit der Zerstörungswut aufgebracht, mit der die Vision von einem Systemwechsel beschworen wird.

Hat man ihn und sein breites Grinsen etwa gesehen? Wie er dahinschmolz zu der Bangles-Ballade „The Eternal Flame“, wie er, zurückversetzt ins Jahr 1988, seine Augen schloss („Close your eyes“) und nur zu gern seine Hand hingab („Give me your hand“) und merkte, dass in seinem Herzen auf die Frage „Do you feel the same?“ ein großes Ja anschwoll. Aber Moment mal, der Text wurde umgedichtet: „Was jetzt kommt, ist für manche nicht so schön, vor allem für die, die profitiert haben, vom bisherigen System. Das wird nicht angenehm. So, wie es ist, kann es nicht bleiben. Denn Umverteilung is the only way!“ Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte der Berichterstatter darauf hinweisen, dass er sich zwar ermutigt, unterhalten und moralisch gestärkt fühlte, aber nichts Verzichtserklärendes unterschrieben hat.



