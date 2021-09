Berlin - Hat man schon mal elf Akrobaten bei dem Versuch beobachten können, mit ihrer Zunge den Ellenbogen zu erreichen? Hat man nicht. Erstens: Es ist unmöglich, da kann der Körper noch so biegsam sein. Zweitens: Wer will das sehen? Die letzte Frage muss man nach der entsprechenden Darbietung durch die Mitglieder der australischen Truppe Circa im Chamäleon anders beantworten, als man vielleicht gedacht hat. Man will dieses vergebliche Bemühen unbedingt sehen. Vielleicht, weil es eingebettet ist in eine Vorstellung, in der so viel gelingt, das man nicht für möglich gehalten hätte.

Das Chamäleon hätte keine bessere Wahl treffen können, um seine Bühne nach 18 Monaten Pause wieder zu bespielen als mit dieser international begehrten Truppe. Ganz fassen können sie es immer noch nicht, dass die Türen zu ihrem Haus wieder offen stehen. „Es kribbelt noch“, sagt der Geschäftsführer Hendrik Frobel. Siebenmal in der Stunde würde die gesamte Raumluft ausgetauscht werden.

„Humans“ ist so schlicht wie anspruchsvoll

Die unfassbar lange Zeit des social distancing hat den Körper ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Nichts anderes tut es Circa. Nur ist er hier nicht Gefahrenquelle oder Schutzobjekt, sondern Instrument. Und die Instrumente der Akrobaten sind in einer Weise trainiert, dass sich der Büroarbeiter für einen kurzen Moment schmerzlich seiner atrophierten Muskeln und Kräfte bewusst wird, um sich dann bereitwillig von dieser Performance überwältigen zu lassen, die an die Grenzen der Gesetze der Schwerkraft geht. So weit da draußen hätte man sie niemals vermutet. „Humans“ heißt das Stück so schlicht wie anspruchsvoll.

Körper werden durch die Luft geworfen und wieder aufgefangen, als seien es Äpfel. Oder Bälle. Sie drehen sich in Posen, die einem Menschen aufgrund seines Knochengerüsts doch eigentlich unmöglich sein müssten. Im angenehm locker im Raum verteilten Publikum schlägt mancher erschrocken die Hände vor den Mund. Auf der Bühne bewegt sich einer wie eine Raupe über den Boden, eine windet sich an zwei schwarzen Tüchern, die von der Decke hängen, sechs bilden einen Turm. Einer nach dem anderen geht über die Köpfe der in einer Reihe aufgestellten Kollegen. Endlich kann man den Körpern der anderen wieder vertrauen!

Circas künstlerischer Leiter Yaron Lifschitz kommt vom Theater, vielleicht hat man deshalb manchmal das Gefühl, einem würde eine Geschichte erzählt. Etwa wenn ein Mann und eine Frau einen verrückten Sado-Maso-Tanz hinlegen. Nach 70 Minuten glaubt man, die Akrobaten ein wenig kennengelernt zu haben, auch wenn keiner ein Wort gesprochen hat. Begeisterter Applaus.

Humans 10. bis 12. September und 21. bis 30. September. Karten-Tel.: 40 00 590. Bis Ende des Jahres wird Circa noch mit drei weiteren Produktion im Chamäleon auftreten.