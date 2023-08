Es ist heiß, Berlin stöhnt. Im kleinen Café in Pankow, das Dagmar Manzel für unser Treffen ausgewählt hat, ist noch ein Tisch im Schatten frei. „Darf ich Sie auf einen Eiskaffee einladen?“, fragt die Schauspielerin mit ihrem charmanten Berliner Zungenschlag. Aber dann einigen wir uns doch auf kaltes, stilles Wasser. Ist auch weniger süß.

Frau Manzel, was ist passiert, dass Sie bald den Franken-„Tatort“ verlassen, in dem Sie seit April 2015 als Kommissarin Paula Ringelhahn mit Fabian Hinrichs als Kommissar Felix Voss an Ihrer Seite die Ermittlungen durchführten?



Gar nichts ist passiert, aber fast zehn Jahre sind genug, finde ich. Diese Zeit in Franken mit zehn Filmen war für mich toll, ich habe mit großartigen Menschen zusammenarbeiten dürfen, dafür danke ich dem Bayerischen Rundfunk sehr. Jetzt drehe ich eine letzte Folge, und dann verabschiede ich mich in Frieden und Freude, ohne Stress, Streit, Drama, ganz organisch, ganz gesund. Ich bin Jahrgang 1958 und gehe im wirklichen Leben demnächst in Rente – und da beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Darauf freue ich mich sehr. Wie so viele andere Menschen auch, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Verlieren Sie damit nicht nur eine schöne Rolle, sondern auch die Möglichkeit, sich einem großen Publikum durch die Fernsehausstrahlung zu präsentieren?



Ich bin dann ja nicht weg vom Bildschirm, nur eben nicht mehr fest im „Tatort“ präsent. Es wurde im übrigen auch logistisch immer komplizierter, die Dreharbeiten zu organisieren, denn ich stehe aufgrund meiner vielfältigen Theaterverpflichtungen meist nur im Sommer zur Verfügung. Und das ist die Zeit, in der Fabian Hinrichs mit seiner Familie gern in die Ferien fährt.

Kann es sein, dass sich Ihr Kommissar-Kollege im Lauf der Jahre ein bisschen arg in den Vordergrund gedrängt hat?



Wenn Sie das so sehen … Fabian Hinrichs und ich haben jedenfalls ein gutes Verhältnis, ich schätze ihn als Schauspieler, ich hab’ ihn lieb, er wird das auch ohne mich schon machen, denn mit dem „Tatort Franken“ geht’s natürlich weiter. Außerdem definiere ich mich nicht über ein Projekt oder eine Aufgabe, sondern immer über eine Mischung von Projekten, seien es Filme, Theater- oder Musiktheaterproduktionen.

Wird Ihnen der „Tatort“ nicht fehlen?



In gewisser Weise schon, aber ich habe doch noch andere schöne Aufgaben! Ich trete weiterhin an der Komischen Oper auf, im Deutschen Theater bleibt das Zwei-Personen-Stück „Gift“ von Lot Vekemans in der Regie von Christian Schwochow im Repertoire, das Ulrich Matthes und ich nun schon fast hundertmal gespielt haben. Es gibt ein paar interessante Filmangebote. Und dann habe ich im letzten Jahr erstmals selbst Regie geführt, bei Franz Wittenbrinks Kinderoper „Pippi Langstrumpf“ an der Komischen Oper. Das war so eine wunderbare Arbeit, da würde ich gern weitermachen. Schauen wir mal.

Die „Tatort“-Gagen sind stattlich, hört man, für die Kommissare ab etwa 60.000 Euro aufwärts in sechsstellige Bereiche. Wie sieht es da mit dem Geld bei Ihnen aus, gerade angesichts der Rente?



Natürlich ist Geld wichtig, aber ich habe früh zu arbeiten begonnen und war lange fest angestellt – also, ich werde eine gute Rente kriegen. Wichtig ist mir vor allem, dass ich endlich mehr Zeit für mich habe, dass ich mich in Ruhe auf meine Projekte vorbereiten kann, und dass ich mit meinen Kindern, meinen Enkeln, mit meiner Mutter zusammen sein kann. Sie ist 92 Jahre alt und topfit, und ich wünsche mir, dass ich ein bisschen davon geerbt habe.

Klingt so, als hätten Sie sich gut auf diesen Lebensabschnitt vorbereitet? Und als freuten Sie sich darauf?



Unbedingt, ja! Dann halte ich es so wie mein lieber, geschätzter Freund Sylvester Groth, der gern sagt: „Das muss ich nicht mehr machen!“, wenn er sich gegen ein Angebot entschieden hat. Diese Haltung habe ich mir auch angeeignet. Aber zum Glück konnte Sylvester für den neuen ZDF-Film über Katharina Witt gewonnen werden. Darin spiele ich ihre Trainerin Jutta Müller, und er ist als Müllers Ehemann dabei. Ich wollte schon dieses Jahr etwas kürzertreten, aber es sollte nicht sein: Ich hatte eine kleine OP und ein gebrochenes Bein nach einer Wanderung. Und überraschend ist mein Ex-Mann Robert Gallinowski gestorben, mit dem ich bis zum Schluss sehr eng verbunden war.

Schauspielerin Dagmar Manzel (links) mit Katarina Witt und der Schauspielerin Lavinia Nowack am Set des Films „Eine Kür, die bleibt“ ZDF/ Dusan Martincek

Ab nun kein Blitzlichtgewitter, kein Rampenlicht, keine offiziellen Anlässe, keine kreischenden Fans mehr?



Um Gottes Willen, das war doch noch nie etwas für mich! Wenn ein Film Premiere hat, in dem ich mitspiele, gehe ich klarerweise hin, das gehört sich so. Aber den Stress bei den sogenannten Events, den spare ich mir schon seit Jahren. Das ist nicht mein Cup of Bier. Meine Aufträge habe ich auch nie auf einer Party oder bei einem noblen Abendessen gekriegt, sondern weil mich jemand im Film oder auf der Bühne gesehen hat. Barrie Kosky etwa, mit dem mich eine so glückvolle Zusammenarbeit und eine große Freundschaft verbinden, kam in eine Vorstellung von „Die Großherzogin von Gerolstein“ ins Deutsche Theater – und sagte danach: „Mit dir mache ich ‚Kiss me, Kate‘.“ Dieses Musical wurde 2008 ein toller Erfolg an der Komischen Oper. Nee, irgendwo hingehen, um zu sehen und gesehen zu werden, das ist nicht mein Ding. Ich habe alle meine schicken Abendkleider deshalb dem Fundus des Deutschen Theaters übergeben, ich brauche sie schon lange nicht mehr.

Welche Paradigmen und Begleitumstände sind Ihnen stattdessen bei Ihrer Arbeit lieber?



Ich brauche eine wirklich gute Rolle, die mich bewegt und erfüllt. Und da ich eine überzeugte Ensembleschauspielerin bin, brauche ich die Bestätigung von anderen Menschen, dass sie mir Vertrauen schenken und dass sie Freude haben, mit mir zu arbeiten. Ich möchte zwar den künstlerischen Raum bekommen, um mich entfalten zu können, aber ich möchte auch, dass sich die anderen entfalten können. Das reine Solistentum hat mich niemals gereizt. Natürlich sind mir große Rollen wichtig, aber nicht als Selbstzweck.

Ihr Kollege Ulrich Matthes hat Ihre Kunst des Spielens einmal als „restlos real“ bezeichnet, ohne falschen Ton, ohne Attitüde. Einverstanden?



Nun ja, ich habe schon einiges erlebt und nicht alles war schön, aber das erdet mich und gibt mir Bodenhaftung. Wenn etwas nicht klappt, sage ich mir bloß: Keine Panik! Es ist doch nur Theater! Es ist doch nur ein Film! Für mich ist mein Beruf total wichtig und erfüllend, keine Frage, aber trotzdem habe ich nie vergessen, dass es auch noch anderes gibt. Ich habe nie gesagt, der Beruf ist mein ein und alles, das sind nämlich meine zwei Kinder und Enkelkinder. Die kommen vor allem.

Sie haben sich einmal bescheiden als „Facharbeiterin für Schauspiel“ bezeichnet, weil die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, an der Sie ausgebildet wurden, bis 1981 eine Fachschule war.



Genau, und mein Beruf hat sehr viel mit Handwerk und Erfahrung zu tun. Und mit Demut! Dieses Wort ist mir in diesem Zusammenhang besonders wichtig, um auszudrücken, dass man sich zurücknehmen muss. Auch wenn man eine Hauptrolle spielt, muss man vor allem eine Geschichte erzählen und in dieser aufgehen. Warum macht die Figur dieses oder jenes? Warum ist sie so, wie sie ist? Darum geht es, und nicht darum, was ich als Schauspielerin alles draufhabe. Derlei eitles Getue hat mich nie interessiert.

„Die hat’s“, sagte die ziemlich kritische DT-Legende Fred Düren, nachdem er Sie als neue Kollegin bei einer Probe gesehen hatte. Wie es scheint, haben Sie es nie bereut, Schauspielerin geworden zu sein?



Nein, bestimmt nicht, der Beruf hilft mir so beim Leben. Wenn man, wie ich, immer voller Träume und Fantasien war, neugierig und gern mit Menschen zusammen, dann ist dieser Beruf ein Geschenk. Und wenn man dazu noch ein musikalisches Talent hat und das ausprobieren kann, hat man schon ein sehr erfülltes Leben. Ich musste mich nie mit Ellbogen durchboxen, hatte immer Regisseurinnen und Regisseure, die mich gesehen und geschützt, gefordert und gefördert haben: Wolfgang Engel, Horst Schönemann, Dieter Mann, Heiner Müller, Thomas Langhoff, Barrie Kosky zum Beispiel. Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort und konnte die Chancen, die sich mir boten, auch nutzen. Ohne Können wäre ich freilich ganz schnell wieder draußen gewesen.

Wie gelingt es Ihnen nach all den Jahren immer noch, das Publikum dermaßen um den Finger zu wickeln?



Meine Rollen haben zwar viel mit mir zu tun, und dennoch geht es dabei nicht nur um mich, sondern darum, die Menschen zu erreichen und zu bewegen. Deshalb entscheide ich mich immer für Arbeiten, die ich unbedingt machen will. Sie gehen durch mich hindurch, ich gebe da auch viel von mir preis, aber ich kann, etwa in „Gift“, auch viel verarbeiten und in kurzer Zeit unglaubliche Emotionen bewältigen: Kummer, Trauer, Freude, Wut, Verzweiflung, Liebessehnsucht und immer allet mit Jefühl und ’ner Prise Humor. Das Schlüsselwort bei all meinen Arbeiten ist wahrscheinlich Herzblut – je mehr, desto besser.