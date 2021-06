Berlin - Bereits Anfang August will das Berliner Ensemble in die Spielzeit 2021/22 gehen. Am 13. August 2021 soll endlich die Premiere von Barrie Koskys Neuinszenierung der „Dreigroschenoper“ gefeiert werden, die ursprünglich für Januar geplant war und corona-halber verschoben werden musste. Bereits am 11. und 12. August finden zwei Voraufführungen statt.

Die Pressemitteilung des Berliner Ensembles zitiert den Intendanten Oliver Reese: „Es war einer der schwersten Momente der letzten Monate, als wir nicht nur die Premiere von Barrie Koskys lang geplanter ‚Dreigroschenoper‘-Inszenierung absagen mussten, sondern auch zahlreiche Gastspieleinladungen im In- und Ausland – das war wirklich bitter. Aber jetzt blicken wir nach vorne und können es kaum erwarten, deshalb starten wir früher in die Spielzeit. Und es könnte keine bessere Saison-Eröffnung geben als die neue ‚Dreigroschenoper‘ hier am Ort ihrer Uraufführung, dem Berliner Ensemble! Daneben können wir endlich unser Neues Haus nach der Renovierung mit drei Premieren vollständig eröffnen – also bieten wir gleich Anfang August ein großes Fest zum Beginn der Spielzeit.“

Eröffnung des Neuen Hauses mit drei Premieren

Nach der Spielzeiteröffnung im Großen Haus folgen die Premieren zweier zeitgenössischer Texte und eines Brecht-Stücks im fertig sanierten Neuen Haus. Im Sommer werden die dreijährigen Bauarbeiten sowie die Neugestaltung des Innenhofs abgeschlossen. Zur Eröffnung steht am 14. August die Uraufführung von Scott McClanahans „Sarah“ als Monolog mit Marc Oliver Schulze auf dem Spielplan, Regie und Bearbeitung: Oliver Reese. Darauf folgt die Premiere von Elfriede Jelineks „Schwarzwasser“ am 18. August, die eigentlich bereits für November 2020 geplant war. Regie führt Christina Tscharyiski, die auch Bertolt Brechts Lehrstück „Die Mutter“ inszeniert, das im Anschluss am 10. September ebenfalls im Neuen Haus Premiere hat.

Im Großen Haus zeigt das Berliner Ensemble am 1. September noch die Premiere von „Amok“, ausgehend von Stefan Zweigs Novellensammlung von und mit Schauspielerin Cordelia Wege, die diesen Text als Solo auf die große Bühne bringt.

Der Vorverkauf für alle Vorstellungen im August bis Mitte September startet bereits am 19. Juni um 12 Uhr. Der komplette Spielplan wird ab 17. Juni unter www.berliner-ensemble.de/spielplan veröffentlicht.