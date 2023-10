Das böse Stück „Die kahle Sängerin“ wird auf Biegen und Brechen zum Spaß

Manchmal sitzt man im Theater, die Menschen um einen herum biegen sich vor Lachen, und man selbst wünscht sich einfach um Jahrzehnte zurück. Nicht, weil es da besser gewesen wäre. Nein, einfach um einen Hauch der Irritation, Empörung, ja Relevanz – wenn auch noch unverstandener – zu spüren, die ein legendäres Stück wie „Die kahle Sängerin“ einmal hatte und auslösen konnte. Bei seiner Uraufführung 1950 in dem kleinen Pariser Théâtre des Noctambules gab es, unwissentlich, den Startschuss ab für das absurde Theater.

Nicht, dass der Erstling des damals völlig unbekannten Eugène Ionesco einschlug wie eine Granate. Im Gegenteil. Dennoch schienen die wenigen Interessierten, die das kleine, beißend komische Antikonversationsstück damals sahen, in dem zwei englische Ehepaare einen satten Abend lang mit leeren Floskeln und absurd lächerlichen Syllogismen aneinander vorbeireden, genau zu merken, dass da etwas peinlich Gegenwärtiges stattfand.

Aktueller denn je

Die Kritik an der bürgerlichen Sprache und ihrem unvermeidlichen Zwang zur Konformität ist dieses peinlich Gegenwärtige, damals wie jetzt. In der medial überhitzen Kommunikationsgesellschaft sind die sprachlichen und gedanklichen Schematismen heute sogar noch rascher und hartnäckiger dabei, Diskurse zu formatieren, Macht zu festigen, Individualität zu tilgen. Die Aufreger über identitätspolitische Sprachrevisionen lassen grüßen.

Bester Boden also eigentlich für die Smiths und die Martins, ihre sonderbar unbekannten Bekannten, die wie bürgerliche Sprechpuppen ihre immer nur allgemeinen, beziehungslosen Satzbausteine in lächerlicher Automatik abspulen. Wohl fühlt sich hier keiner in seiner Haut, weil mit den Sprachschablonen auch die Umstände, ja das Wohnungsmobiliar im Ganzen verrutschen.

Genau hier hat Anita Vulesica den Hebel angesetzt in ihrer Grazer Inszenierung, die am Wochenende nun ins Repertoire des DT einzog. Beatrice Frey und Moritz Grove schieben sich als grotesk aufgebrezelte Smiths im 70er-Jahre-Look unruhig auf ihrem gewellten Sofa hin und her, während Mrs. Smith ihrem Mann noch einmal die gemeinsame Familie und das soeben beendete Abendessen erklärt. Ihre Beine wollen nie wie die Arme, und am wenigsten passt beides zu den sitzenden Körpern – ganz so wie die Worte nicht zur Situation, geschweige denn zum Leben überhaupt.

Ähnlich verschwurbelt-preziös turnen dann die Abendgäste Evamaria Salcher und Frieder Langenberger als die Martins auf, wobei das immer rauchend durch die Szenerie schlampende Dienstmädchen mit Oberlippenbart (Katrija Lehmann) dem Geziere noch das groteske Häubchen aufsetzt. Was Ionesco mit feiner Rhythmik skizziert, bläst Vulesica zu extrapompösem Slapstick-Ballett auf, immer gefühlt fünf bis zehn Wendungen und Wiederholungen länger als nötig. Das Premierenpublikum jauchzt, doch versinkt in dieser clownesken Oberflächenpracht nahezu alles Kritische. Statt sich zu beschimpfen (Ionesco), singen Schauspieler und Publikum am Ende nur noch „I love you“. I don’t.



DT Kammerspiele, wieder 3., 7., 21. und 25.10, Tel: 030 28441225