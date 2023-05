Das Gorki feiert zehn Jahre Gezi-Proteste mit einem Festival der Solidarität

Was das Gorki und federführend die Intendantin und Chefkuratorin Shermin Langhoff da auf die Beine stellen, ist schon in der Programmierung ein Kunstwerk. Und bereits die Pressekonferenz am Dienstagvormittag in einem eigens okkupierten Café neben dem Gorki-Garten verstrahlt trotz der enttäuschenden Wahlergebnisse in der Türkei eine wimmelige, summende, aufbruchsfreudige, solidarische und widerständige Atmosphäre, wie sie vor zehn Jahren bei den Protesten auf dem Gezi-Platz in Istanbul geherrscht haben muss, wenn die Proteste nicht gerade blutig niedergeschlagen wurden.

„Gezi – Ten Years After“ ist ein Festival, aber zugleich ein Prolog im Frühling für den Gorki-Herbstsalon; es schmiegt sich an das Repertoire des Gorki-Theaters und wirbelt den Spielplan zugleich mit 60 Sonderveranstaltungen in nur einem Monat vom 26. Mai bis zum 25. Juni auf. Diese verteilen sich auf mehrere Sparten – das Forum mit Diskussionen, Panels und offenen Gesprächsformaten, die Bibliothek des Widerstands, das Filmfestival Gezinema, die Jurte, in der Hängematten der Solidarität geknüpft werden, das Museum der kleinen Dinge, das Queer Weekend, Konzerte, Partys, Performances, Gastspiele, und auch der Humor gehört ins Portefeuille mit Karikaturen und Comedy.

Beeindruckend ist auch das Organigramm: Neben Langhoff und ihrem Co-Kurator Erden Kosova gibt es ein fünfköpfiges Kuratorenboard, mit den türkischen Journalisten Can Dündar und Deniz Yücel, der kurdischen Künstlerin und Aktivistin Zehra Doğan, der türkischen Physikerin und Schriftstellerin Aslı Erdoğan sowie dem deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner. Sie alle bringen Widerstandserfahrung mit, haben vor türkischen Gerichten und in türkischen Gefängnissen gesessen. Dazu kommt ein Heer von 17 Kuratorinnen und Kuratoren, die nahezu alle ein paar Worte zu ihren Veranstaltungen sagen wollten und damit zeigten, wie tief involviert sie sind und welchen Bock sie auf diese vier Wochen haben.

Jeder bringt was mit

Das Schlusswort der Pressekonferenz nimmt sich Can Dündar, der auch in seinem Berliner Exil mit Leibwächtern unterwegs sein muss, um Shermin Langhoff für ihr Engagement und ihre Verbindlichkeit zu danken. Überflüssigerweise entschuldigt sie sich hinterher bei dem Berichterstatter für die überquellende Informationsfülle, die hier wirklich nur in groben Linien wiedergegeben werden kann. Sie tut dies mit einem melancholischen Lächeln und spricht von Trost, den es in diesen Zeiten bedeutet, zusammenzufinden.

Das Festival beginnt zwei Tage vor der Stichwahl in der Türkei – es wird ein Rahmen sein, in dem sich die Freunde der Demokratie einander vergewissern und sich verbünden können. Übrigens unbedingt auch mit allen Berlinern, die zum Beispiel Lust haben, zu den Sonntagsbrunchs zu kommen. Eintritt ist frei. Jeder, der kann, bringt was zum Teilen mit. Wie vor zehn Jahren im Gezi-Park.



Gezi - Ten Years After. 26. Mai bis 25. Juni im Gorki und Umgebung. Informationen, Tickets und Programm unter www.gorki.de