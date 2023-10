Das Gorki-Theater sagt die nächste Aufführung des Stücks „The Situation“ ab, wie das Haus in einem Facebook-Post mitteilt.

In der Absage geht es inhaltlich nicht direkt auf das Stück ein, sondern nutzt die Gelegenheit, um die Angriffe der Hamas zu verurteilen, seine Solidarität mit Israel und zu den jüdischen Menschen in Deutschland zu erklären: „Der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel stellt uns auf die Seite Israels. Die Hamas nahm unschuldige israelische Zivilist*innen als Geiseln und die Hamas nimmt die bereits seit Jahren durch Menschenrechtsverletzungen gebeutelte palästinensische Zivilbevölkerung selbst in Geiselhaft. Hinter diesen menschlichen Schutzschilden schießt sie Raketen ab. Die nun erfolgende Antwort Israels trifft alle Palästinenser*innen und wird sie noch weiter in die Arme der Hamas treiben. Israel aber muss sich wehren. Der Krieg verlangt nach der einfachen Einteilung in Freund und Feind. Er wird die Probleme nicht lösen. Er lebt von der Eskalation. Jetzt ruft die Hamas dazu auf, jüdische Einrichtungen in Deutschland zu attackieren. Das stellt uns an die Seite aller jüdischen Menschen in Deutschland.“

Das nun abgesetzte Stück ist 2015 unter der Regie der israelischen Regisseurin Yael Ronen entstanden und spielt in einem Deutschkurs in Berlin, an dem Menschen teilnehmen, die in unterschiedlicher Weise individuell von dem israelisch-palästinensischen Konflikt verwickelt sind.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Mit dem für Yael Ronen typischen schwarzen und provozierenden Humor werden die unterschiedlichen Haltungen zu diesem Konflikt aufgezeigt, das schließt auch israelkritische und antizionistische Statements ein. Das Ganze ist dennoch als eine Utopie zu verstehen, weil die zu verfeindeten Lagern gehörenden Figuren – metaphorisch über das Erlernen einer Fremdsprache – ins Gespräch kommen, zumal auch die Schauspieler diesen verschiedenen Lagern entstammen und auf der Bühne, im Spiel zusammenfinden. Die letzte Lektion behandelt den Konjunktiv.

Das Theater erkennt seine Ohnmacht

Dieses utopische Moment und der schwarze Humor scheinen in der Einschätzung des Theaters nach den Angriffen der Hamas und den erfolgenden Reaktionen Israels nicht mehr angemessen zu sein. Der Krieg sei ein großer Vereinfacher, heißt es in dem Text, Theater lebe aber von der Vielstimmigkeit. „Von der Auseinandersetzung, vom Streit. Mit den großen Vereinfachern aber kann es wenig anfangen.“

Das lasse das Theater seine Ohnmacht erkennen. „Mitten in unsere Arbeit an den alten Kriegen, von denen auf dem Boden des ehemaligen Jugoslawien bis zu dem in der Ukraine, beim ‚6. Berliner Herbstsalon LOST‘, platzten vor einer Woche die Raketen der Hamas. Unsere Auseinandersetzungen mit den alten Kriegen helfen uns nicht bei diesem neuen. Das lässt uns am Sinn unserer Anstrengungen zweifeln. Vielleicht ist Zweifel gut, aber hüten wir uns vor Verzweiflung. Sie lähmt. Es gilt: Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben.“