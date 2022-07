Als im Herbst 2019 „Das postdramatische Theater“ seinen 20. Geburtstag feierte, war das kein Jahrestag irgendeiner klar umrissenen Kunstepoche, sondern schlicht das Jubiläum eines Buches. Eines epochemachenden Buches allerdings, das all dem Neuen, Grenzensprengenden, das seit Ende der 1960er-Jahre über die Bühnen Europas und Amerikas fegte, einen Namen gab.

Besser gesagt, eine begriffliche Annäherung, denn auf akademische „Inventarisierungen“ hatte es sein Autor, der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann, in keinem Moment angelegt. So aufgeschlossen, neugierig er auf die sich ändernden Erfahrungswelten des Theaters schaute, so kritisch blickte er auf seine eigene Disziplin.

Dass es überhaupt bis 1999 dauerte, bis jemand einmal eine umfassende Studie über das unübersehbar Neue im Theater jener Zeit zu Papier brachte, erstaunte ihn selbst am allermeisten. Doch er gab auch gleich die Antwort, die das ganze Selbstverständnis seiner Arbeit mitspiegelte: Anders als die meisten Wissenschaftler seiner Disziplin nämlich untersuchte Hans-Thies Lehmann Theater nie bloß als theoretisches Konzept, sondern als Reflexion eigener realer Erfahrungen.

Wer über Theater schreibt, auch wissenschaftlich, der sollte das nie nur abstrakt tun mit einem Archiv klassischer Begriffen, sondern als Resultat realer Wahrnehmungen, die eigene Bestimmungen hervorbringen. Und genau damit begab sich der Wissenschaftler selbst mitten hinein in den ganz und gar offenen Instrumentenkasten des Postdramatischen: Sein Buch erklärt nicht nur die neue Ästhetik, es versammelt ihre Vertreter als lebendige Beispiele gleich mit.

Alles an Hans-Thies Lehmanns Wirken war wie jene Schrift „auf Nutzung angelegt“. Denn fast zwei Jahrzehnte vor der einschneidenden Buchveröffentlichung baute er als wissenschaftlicher Assistent Andrzej Wirths mit an dem noch anderen Meilenstein der Theatergegenwart: dem Institut für angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Was das Buch für die Theorie war, war das Institut für die Praxis.

Es sollte jene Experimentierstube neuer Theaterformen werden, die den jungen Praktikern die nützlichen Begriffe und den abgehobenen Theoretikern die nötige Praxis beibringt. Eine Schule auch, die sich mehr als an Kunst an den Veränderungen der Wirklichkeiten orientiert und schließlich so markante Gewächse wie Rimini Protokoll und René Pollesch hervorbrachte.

Hans-Thies Lehmann blieb nur sieben Jahre in Gießen, lehrte bis zu seiner Emiritierung 2010 in Frankfurt am Main und veröffentlichte Weiteres über das Politische im Theater und die Tragödie. Verbunden aber bleibt mit ihm ein neuer, genauerer, undogmatischer Blick, der dem Innovativen Raum gibt und aus alten Rastern befreit, indem er es schlicht zur Kenntnis nimmt und neuer Benennungen für würdig hält.

Wie umstritten diese Haltung bis heute ist, merkte man der leisen Zurückhaltung dieses immer freundlich lächelnden Herrn niemals an, der in den Nuller- und 2010er-Jahren kaum eine Premiere in den HAUs oder Sophiensaelen verpasste. Ein fröhlicher Wissenschaftler, der nun am Sonnabend im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit in Athen gestorben ist.