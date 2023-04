Das Staatsballett zeigt „Messa da Requiem“: Himmelfahrt mit Partygirl

Frieden. Verdis „Requiem“ ist schon zur Hälfte gesungen, getanzt, musiziert. Mit all seinem Furor und seiner überwältigenden Wucht. Dann tritt auf einmal Stille ein. Die weit über hundert Tänzer und Sänger verteilen sich auf der Bühne der Deutschen Oper und schreiben leise murmelnd an die Wände ihre vielen kleinen und großen irdischen Wünsche. Frieden. Liebe. Leben. Vergessen. Worte, die aus einem Poesiealbum stammen könnten. Aber hier, nach einer knappen Stunde theatraler Totenmesse mit einem grandiosen Rundfunkchor Berlin und ebenso grandiosen Solisten und Tänzern, ist das Publikum völlig in den Bann geschlagen. Große Worte wirken nicht mehr kitschig, sondern eben groß.

Reduktion potenziert die Wirkung

In der kommenden Spielzeit übernimmt der Choreograf des Abends, Christian Spuck, die Intendanz des Staatsballetts. Fulminanter als mit Verdis „Messa da Requiem“, von Spuck vor sieben Jahren in Zürich herausgebracht, hätte sein Einstand in Berlin kaum geraten können. Die „Messa da Requiem“ hat Verdi 1874 zu Ehren von Alessandro Manzoni zur katholischen Liturgie der Totenmesse komponiert und es ist schon für sich genommen ein überwältigendes Ereignis. Eine Musik mit einer so unmittelbar berührenden Kraft, dass man meint, szenisch ließe sich dem kaum noch etwas hinzufügen. Aber Spuck gelingt das. Er setzt auf Reduktion und potenziert damit noch einmal die Wirkung.

Eine Frau im goldenen Kleidchen gleitet zu Beginn torkelnd die Bühnenrückwand entlang. Der 86-köpfige, schwarz gekleidete Chor, an den Seiten verteilt, ist schon bereit für das, was kommt. Die Party ist vorbei. Ingemisco. Mein Stöhnen, mein Flehen. Später wird eine Tänzerin, in die Lüfte gehoben, über die an die Wände geschriebenen Wortwolken hinweg himmelwärts streben. Im dunklen Bühnenkasten wird sich ein halb nackter Tänzer zum „Dies Irae“ auf den Boden wälzen. Die Haut beklebt mit schwarzen Flecken, als sei er geteert.

Der „Tag des Zorns, jener Tag, der die Welt in Asche legt“. Und dann gibt es noch sie, Polina Semionova. Weiß wehend. Eine Epiphanie. Auferstehung. Himmelfahrt zum „Agnus Dei“. Ganz am Ende wird die Semionova auf der sich herabsenkenden Bühnendecke kauern, aber das hätte es gar nicht gebraucht. Auch so weiß man, was geschieht. Sogar schon bevor Polina Semionova überhaupt zu tanzen beginnt und von ihrem Partner David Soares gestützt, geführt, gehoben wird. Diese Tänzerin verkörpert Musik, auch wenn sie sich nicht bewegt.

Mit der katholischen Liturgie, mit dem Gedanken von Schuld, Sünden, Strafe und Verdammnis könne er nicht viel anfangen, hatte Spuck schon zur Uraufführung in Zürich erklärt. Auch in Verdis Musik erkenne er das nicht, sondern eine Auseinandersetzung des Menschen mit dem Tod und dem, was es angesichts dessen bedarf: Trost, Loslassen, Hoffnung. Jede Narration, jede mit Geschichten aufgeladene Geste, so Spuck, verbiete sich da. Aber es ist durchaus eine Lesart dieser Inszenierung, dass sie vom Prozess des Sterbens erzählt. Von all dem, was passieren mag, nachdem das golden-torkelnde Partymädchen des Beginns auf den Boden gleitet, bis es sich am Ende auf dem rohen Sperrholz der Bühnendecke wiederfindet. Von all den Qualen des Sterbens, des Schreckens, der Schmerzen, der Sehnsüchte und Glücksmomente.

Wie die Menschen ins Gleiten geraten

Spuck verwebt Tanz, Gesang und Musik. Der Blick wandert oft von den Tänzern zu den Sängern und vor allem immer wieder zum Chor. Manchmal ist das überfordernd. Spuck ist eher ein Handwerker, aber ein richtig guter. Wie er den Chor einsetzt, ihn wenig, aber dafür umso eindrücklicher in Bewegung bringt, wie zum alttestamentarischen „Dies irae“ wedelnde, fast singende Hände das Höllenfeuer suggerieren, wie die Sänger an den Seiten sitzend und stehend Zeugenschaft geben, für das, was den Menschen widerfährt, wie sie selbst als Körpermasse ins Gleiten und Trudeln geraten, das entfaltet die vielleicht stärkste Wirkung an diesem wirkungsreichen Abend.

In der kommenden Spielzeit wird es vier Uraufführungen beim Staatsballett geben, eine von Spuck selbst. Die vier sicheren Erfolgsproduktionen, die für dieses Jahr von der Interimsintendantin Christiane Theobald in Absprache mit Spuck eingekauft wurden, verbreiten Euphorie. Mit diesem Wind im Rücken kann die Zukunft nur eines werden: richtig gut.

Weitere Termine in der Deutschen Oper Berlin: 17. und 29.4., 4.,6. und 12.5. usw.