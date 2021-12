Die Sitten sind rau in den Quietlands im Wilden Westen. Wenn man die schartigen Vorbisse und die zerrupften Haupthaarflusen der Pioniere anguckt, scheinen sich noch keine Friseure und Zahnärzte angesiedelt zu haben. Gesprochen wird ein langsames, flatschiges und lautes Amerikanisch, mit aus den schlechten Zähnen gepopelten Konsonanten und in Lappen abtropfendem Vokalbrei. Waffen aller Art sind schnell zur Hand und fast noch schneller eingesetzt.

Aber auch hier macht die Zivilisation erste kleine und unsichere Fortschritte: Der Small Talk besteht im Wesentlichen aus sexistisch unterlegten Drohflüchen, mit denen Verträge abgemacht werden. Abschlüsse besiegelt man, indem die Verhandlungspartner ihren Bronchialrotz mischen, also jeweils eine Portion in die Hände spucken und diese dann zusammenklatschen. In der Stadt gibt es nur ein Gasthaus: Hanks Inn. Der Koch kann vor allen Dingen Eier, also Hoden empfehlen – Rocky-Mountains-Austern genannt, weil sie sich im Mund entsprechend anfühlen. Geschmacklich aber erinnerten sie mit einer Note von Schweiß und Moschus an Fleisch. Und es gibt sie von vielen verschiedenen Tieren, vom Stier über das Eichhörnchen bis zum Stinktier. Und es gibt Pudding. Kurz, wir sind im Berliner Ensemble in einer Männerwelt gelandet.

Grober und brutaler Humor kann auch sehr lustig sein

Der Regisseur Antú Romero Nunes hat die Carlo-Goldoni-Komödie „Der Diener zweier Herren“ aus der Hochzeit der Commedia dell’Arte ins 19. Jahrhundert und irgendwo in die Prärie verlegt. Seinen groben und brutalen Theaterhumor bewies Nunes im Berliner Ensemble bereits zur Eröffnung von Oliver Reeses Intendanz im Herbst 2017 mit seinem clownesken Shakespeare-Caligula und eine Spielzeit später mit einer Bilderbuch-Adaption nach Wilhelm Buschs „Max und Moritz“. Der hier schreibende Kritiker zweifelte an der Funktionstüchtigkeit seines Humordetektors und rümpfte die Nase. Nach der Sichtung dieses aktuellen Premierenabends aber darf gemeldet werden, dass der Detektor ganz wunderbar funktioniert, bereits auf die naheliegendsten Albernheiten anspringt und insgesamt einen äußerst unterhaltsamen Abend indiziert.

Liegt es am Konzept, das dem Ganzen Niveau gibt und mithin auch dem Kulturbürger erlaubt, sich würdig zu amüsieren? Weil nur Frauen besetzt sind, bekommen selbst die gängigsten Testosteron-Jokes einen doppelten Boden. Die breitestbeinige Todesverachtung verliert jeglichen Schrecken und offenbart den Stumpfsinn eines Denkens, das schon beim Schwanzvergleich an seine intellektuellen Grenzen kommt. Bestimmt diese Struktur mehr oder weniger unbewusst noch heute das gesellschaftliche Miteinander?

Nichts gegen sozialkritische Interpretationen

Es gibt auch einen inhaltlichen Bezug zur Debatte um den Heimatbegriff. Ohne Programmheft wären wir fast nicht drauf gekommen, dass die hungerleidende Titelfigur mit den zwei Jobs – gespielt mit stacheligem und krachendem deutschen Akzent und einer alles plattwalzenden Naivität von Stefanie Reinsperger – aus der Alten Welt zugereist ist und ihre legendären Trufaldino-Slapsticks Ausdruck eines übertriebenen Anpassungsdrucks von Migranten sind. (Das nimmt – abgesehen davon, dass Nunes’ Version auf ganzer Linie ungut ausgeht – ein besonders schlimmes Ende für den einzigen Freund und treuen Begleiter Trufaldinos, ein weißes kuscheliges Lamm, das dieser opfert und ihm eigenhändig die Haut abzieht, um das Fleisch mit den älter Eingesessenen zu teilen.)

Ausschlaggebend könnte aber auch sein, dass der Abend diesmal keine Tragödie oder eine Bilderbuch-Vorlage adaptieren muss, sondern sich auf eine sehr robuste Hosenrollen-Komödienstruktur verlassen darf, die sozial- und gesellschaftskritische Interpretationen gern anbietet und aushält, sich aber in aller Tiefe selbst genügt, den Slapstick feiert und entsprechend die Handlung zurechtzwiebelt.

Warum eigentlich auch nicht? Stimmt vielleicht mit unseren Ansprüchen an das Theater etwas nicht – besonders in den pandemischen Zeiten, in denen man sich zum Gemeinschaftserlebnis überwinden muss? Die Serien einschlägiger Streamingdienste müssen sich jedenfalls nicht mit einem vordergründigen intellektuellen Überbau dafür rechtfertigen, unsere Zeit zu beanspruchen. Mit einem Zeitlupenvorspann, der „Originalsprache“ und der deutschen Übertitelung, mit der herrlich dramatisierenden musikalischen Untermalung (von Anna Bauer und Arne Bischoff) und vor allem, indem es ungeniert das Genre feiert, verweist das angeblich gestrige Theater persiflierend auf die Kulturanbieter von heute, denen es so gut wie gar keine Konkurrenz mehr bieten kann. Diese Vergeblichkeit schwingt immer mit und gibt dem komischen Unterfangen die nötige tragische Note.

Gewürdigt sei schnell noch und umso unbedingter die fröhliche Unerschrockenheit der Schauspielerinnen in den beulenreichen Wilde-Männer-Verkleidungen von Lena Schön und Helen Stein (ein Gruß auch an Friederike Reichel und Michaela Wunderlich von der Maske). Außer Reinsperger sind das Judith Engel, Cynthia Micas, Lili Epply und Constanze Becker. Letztere spielt mit Sinn für die gesetzte Geste und die gehaltene Pose gleich drei tragende Rollen: zwei Männer und eine Frau, die ihrerseits einen Mann spielt. Als sie als ein mit allen Wassern gewaschener Outlaw fast an dem raffinierten Klapp- und Verstaumechanismus einer Reisezahnbürste scheitert, dann aber doch triumphiert, gab der Humordetektor wegen Überlastung den Geist auf – das war einfach zu lustig!

Der Diener zweier Herren 18., 19., 30. Dezember, 8., 9., 29. Januar im Berliner Ensemble