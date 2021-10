Es ist zwanzig Jahre her und nur ein kleinerer Auftritt von denen, die Robert Wilson sicher zuhauf vor Sponsoren absolvierte. Er gab eine Variante seines oft gehaltenen Vortrags über seine Künstlerwerdung zum besten, über seinen Sprachfehler, seine Inspiration, seine Musen, den gehörlosen Raimond und den autistischen Chris. Er legte in einem denkbar steifen Ambiente völlig unerschrocken und routiniert eine avantgardistische Performance hin, die ein bisschen an den satirischen „Hurz“-Geniestreich von Hape Kerkeling erinnerte, zwar ernst gemeint, dies aber in aller Leichtigkeit: Nach einer brutal überdehnten Pause quiekte Robert Wilson und ratterte später scheinbar sinnlos kombinierte Wortreihen herunter, ließ das meiste ohne weitere Erklärung auf das anwesende Büropersonal aus dem Mittelbau einer Bank wirken und nahm irgendwann die Spannung aus der Situation, indem er erklärte, dass ein Künstler keine Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen habe.

Aber als Roger Willemsen ihn beim anschließenden Interview fragte, ob es nicht schwierig sei, einem Schauspieler zu erklären, dass er nicht wichtiger ist als ein Stuhl, gab der Künstler Wilson doch eine Antwort: „Yes“.

Worte schwitzen, weinen, bluten und denken nicht

An dieser Stelle sei gleich hinzugefügt, dass es auch nicht viel leichter ist, dies einem Kritiker zu erklären. Aber es wäre schön und höflich und auch tröstlich gewesen, wenn Wilson dazugesagt hätte, dass die Wichtigkeit eines Stuhls wie jedes anderen Zeichens oder Bildelements in der Theaterkunst von Robert Wilson absolut ist, also dass es in seiner künstlichen Welt keine Hierarchie zwischen belebten und unbelebten Bedeutungsträgern gibt. Es sind alles nur Worte in seiner Bildsprache. Worte schwitzen, weinen, bluten, und sie denken nicht.

Das ist natürlich empörend und steht im Gegensatz zu allem, was Schauspieler in ihrer Ausbildung lernen, egal ob sie eher aus der Stanislawski- oder der Brecht-Ecke kommen, ob also, grob gesagt, ihre emotionale oder rationale Intelligenz gefragt ist. Keine von beiden. Mit Grausen erzählten die Halbeingeweihten, wie die Proben bei Wilson vonstatten gehen: Es gebe Markierungen und Nummern, so genannte Cues, die das Bühnenpersonal in einer bestimmten Reihenfolge und in einem bestimmten Tempo abzuschreiten hätten. Mimische und gestische Ausdrücke waren an- und abschaltbar in den Ablauf einsortiert.

Letztlich blieb nicht viel mehr als eine Liste von Befehlen, einem Computerprogramm nicht unähnlich. Wilson konnte das von seiner texanischen Heimat aus durchfaxen und musste beim Training dann gar nicht dabei sein, sondern nur noch die Ergebnisse checken und tunen. Es wundert bei einem solchen automatisierten Workflow nicht, dass Wilson, bevor er über Architektur, Malerei und Design zu Tanz und Theater kam, Betriebswirtschaft studiert hat.

Sein Erweckungserlebnis, bei dem ihm die Kunst ihre Kraft zeigte, verdankt er der Tänzerin Byrd Hoffman, die noch vor seinem Studium 1958 mit Wilson arbeitete und ihm half, sein Stottern zu überwinden. Die Arbeit mit behinderten Kindern wurde zu einer Inspirationsquelle für Wilson. Er adoptierte selbst den gehörlosen Jungen Raymond Andrews. Wilson gründete 1969 in New York die School of Byrds, 1992 kam das Watermill Center hinzu, eine Akademie für Kunst und Geisteswissenschaften und ein Produktionshaus für viele seiner Arbeiten. Wenn man ein bisschen durch die Webrepräsentanzen dieser Einrichtungen scrollt, gehen einem die Augen über. Welch hoher Geschmack, welch vollendete Bedingungen, um durch Harmonie und Behaglichkeit zur Reinheit des Geistes zu gelangen. Man sieht, wie wichtig dem Künstler Nachwuchs und Mitstreiter sind. Und Stühle.

Schon bei seinem Debüt, „Deafman Glance“, das er 1970 am University Theatre in Iowa City mit dem dreizehnjährigen Raymond zur Premiere brachte und von dem man später verfilmte Ausschnitte im Internet nachschauen kann, arbeitete er mit der später so leicht wiedererkennbar werdenden Robert-Wilson-Ästhetik: gemessene Schritte, exakte Gänge, überzeichnete Geräusche, sparsame Grafik, aufgeräumte Symbolik, Licht und Akkuratesse. Auch der federstreichartige Stich mit einem Fleischmesser in die Brust eines kleinen Jungen – natürlich ohne Blut – wird später mehrfache Wiederverwendung finden. Es ist, als habe Wilson bereits hier seinen Baukasten angelegt, den er ein halbes Jahrhundert lang erweitert und perfektioniert. Produktenttäuschungen waren fortan ausgeschlossen, wer einen Wilson bestellt, bekommt einen Wilson.

Eine Zutat seines anhaltenden Erfolgsrezepts sind die großen Namen auch aus der Pop-Welt, die Robert Wilson für sich gewinnen konnte und mit denen er immer neue Zuschauergruppen für sein Theater eroberte: Philip Glass, Laurie Anderson, David Byrne, Tom Waits, Lou Reed, Herbert Grönemeyer oder Rufus Wainwright. Eine Wilson-Produktion war in den Neunziger- und Nullerjahren einerseits eine sichere Bank, andererseits auch teuer. So etwas konnten sich nur die großen Bühnen leisten, und auch die nur mithilfe von Drittmitteln, die Wilson mitbrachte. Vielleicht auch deshalb ist Deutschland mit dem bestsubventionierten Theatern der Welt zu einem wichtigen Standbein für ihn geworden, hier traf er nicht nur auf solide Strukturen, sondern auch auf prominente Fürsprecher wie etwa Heiner Müller: „Er sagte“, zitiert Wilson Müller in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vor zehn Jahren, „ich sei der beste Regisseur gewesen, den er je hatte, weil ich den Gedanken Raum lasse.“

Imago/Braun Robert Wilson und Lou Reed treffen Frank Wedekind: „Lulu“ 2011 im Berliner Ensemble mit Angela Winkler in der Titelrolle (Mitte) und Jürgen Holtz als Schigolch (unten rechts).

Auch ein weißes Blatt bietet Raum für Gedanken. Die Leere und die Abstraktion sind das Herz des Wilson’schen Theaters, er zelebriert den Kult der Oberfläche, das Hochamt des puren Scheins. Es ist ein entspannendes Glück, das ein- bis fünfmal erleben zu dürfen und zu erkennen, wie diese Maschinerie der Leichtigkeit und auch des Humors auf den Geist von Klassikern trifft und ihn ästhetisch kurzschließt. Shakespeare, Goethe, Büchner, sogar Brecht – sie alle lagen im Kampf mit den Grenzen der eigenen Kunst, suchten den Schein mit den Mitteln des Scheins zu durchdringen, zum Wesen vorzudringen und es zu fassen. Und dann kommt da so ein „Bugs Bunny aus Texas“ (Wilson, ebd.) und löst diesen Widerspruch auf, indem er nichts tut, als den Schein zu organisieren, ihn ohne Wertung abzubilden, in Schönheit leuchten und klingen zu lassen. So rein und tautologisch, dass man sich fragt, wie man jemals darauf kommen konnte, dass ein Schauspieler wichtiger sein könnte als ein Stuhl.